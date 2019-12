Nepříznivou sérii se budou snažit přerušit v Boleslavi proti na vlastním hřišti nejlepšímu týmu ligy. Zápas začíná ve 14.30 hodin.

„Je pravda, že oba soupeři se dobře znají. Myslím si, že Boleslav bude hrát ten svůj klasický domácí útočný styl. Má silné útočníky Komličenka a Mešanoviče, velmi dobrou kombinaci na útočné polovině, velmi dobré založení útoku na útočné polovině, držení míče na útočné polovině. Problémy mají třeba v zachytávání rychlých protiútoků. Jsou tam i další slabiny, budeme se jich snažit využít,“ řekl Stanislav Hejkal, trenér FK Teplice.

Žlutomodří se v posledních zápasech oprávněně cítili několikrát rozhodčími poškození. Teď je navíc čeká po Slavii a Plzni třetí nejlepší celek tabulky, který navíc v lize kopal největší počet penalt.

„Boleslav má hodně kvalitní mužstvo. Dokázala nám to ve vzájemných zápasech, ukazuje to stabilně v lize,“ poukázal teplický mladík Matěj Radosta.

V tabulce domácích zápasů je Boleslav dokonce nejlepší; doma svěřenci kouče Jozefa Webera dokázali porazit Spartu i Plzeň. „Boleslav má aktivní hru, hodně lidí ve vápně. My se snažíme vše vyřešit do gólu. Je to ale i tím, že máme malou podporu záložníků. Oproti jaru je to změna, tehdy dávali záložníci góly, naopak útočníci ne. Teď se to obrátilo. Potřebujeme více ve finální fázi od Moulise, Žitného, Kučery, ale i třeba Vondráška,“ vybídl na klubovém webu Hejkal své hráče k větší ofenzivě.