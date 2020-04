Prvoligoví fotbalisté Teplic by se mohli v pondělí 20. dubna vrátit k společnému tréninkovému procesu. Na zelené trávníky je vrací úterní rozhodnutí vlády, které postupně rozvolňuje přísná opatření přijatá kvůli pandemii nového koronaviru. Trenér Stanislav Hejkal tuto zprávu vítá, ale zároveň upozorňuje, že pokud by se mělo až do 8. června, kdy je plánovaný opětovný start ligy, trénovat pouze ve skupinách, měli by všichni obrovský problém. "Start po tréninku v tomto modelu je nemyslitelný," tvrdí lodivod Severočechů.

Stanislav Hejkal | Foto: Deník/František Bílek

"Pět týdnů jsme nechali hráče běhat po lese, někteří jezdili na kole, inline bruslích, nyní nás čeká několik týdnů bez kontaktního tréninku v malých skupinách, takže dohromady to bude zhruba 12 týdnů bez jakéhokoliv zápasu, byť jen přátelského. To je minimálněna zamyšlení. Já bych se jako trenér spíše klonil k tomu, aby se hrál až další ročník, abychom měli dané termíny; kdy se začne, kdy bude moci být příprava a další náležitosti. Nyní bohužel čekáme ze dne na den, co bude a valíme před sebou balvan," říká Hejkal. Nemůžeme teď takto trénovat a hned jít do mistrovského utkání, to prostě nejde. Myslím, že by měly týmy mít možnost alespoň tři týdny před startem možnost se připravovat alespoň v deseti lidech, ideálně v kompletním složení, a hlavně bez omezení kontaktu a rozestupů," přidává teplický kormidelník.