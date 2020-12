Droehnlemu je 22 let, je odchovancem Lille. Trénuje i s áčkem, v létě za něj dokonce odehrál přátelské utkání proti belgickým Bruggám. V minulosti hostoval v US Orléans. Jeho talent potvrzují i starty za mládežnické výběry Francie. "V kategorii U16 nastoupil k sedmi zápasům, v kategorii U19 k dalším dvěma," informuje sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek.

"Víme, že na postu stopera nás dlouhodobě tlačí bota, ale bohužel v Čechách je momentálně o stopery nouze, proto jsme se rozhlédli do zahraničí," přidává Vachy.

Ten rovněž připustil, že by se do Teplic mohl vrátit "ztracený syn" Jakub Hora, jenž nyní hraje za lotyšský FC Riga v rámci hostování. "Stále tady má platnou smlouvu, budeme to řešit s novým trenérem Radimem Kučerou, Kubou Horou i jeho manažerem. A uvidíme, k čemu se dobereme,“ uvedl Vachoušek. Hora se ale před časem nechal slyšet, že by ještě rád působil v zahraničí, jeho snem je Polsko.