Středeční dohrávka 23. kola nejvyšší fotbalové soutěže mezi Teplicemi a Libercem, která má výkop v 17 hodin, se hrát bude. Vedení „sklářů“ ale musí splnit nařízení LFA; na stadionu nesmí být více jak 100 osob. "Bez diváků to bude divné, fotbal se má hrát pro lidi," říká koiuč Teplic Stanislav Hejkal. O dalším osudu soutěže se rozhodne ve středu.

Utkání 27. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - FK Teplice, 7. dubna 2019 v Ostravě. Na snímku trenér Teplic Stanislav Hejkal. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Na Stínadlech budou mít co dělat, aby se pod stovku dostali. „Pokud do toho budeme počítat hráče a realizační týmy, tak celkový počet pro zajištění utkání je zhruba 117 – 120 lidí. Je to bez jakýchkoliv novinářů a s nejzákladnější pořadatelskou službou, která by ohlídala vchody, aby sem nikdo z diváků nechodil, a starala se o podávání balonů a tak dále. Kdybychom to osekali, třeba kumulovali funkce, tak se reálně můžeme dostat na 106 lidí. Šlo by to osekat i dále, třeba zúžením televizního štábu, ale nedovedu si představit, že když by se zápas hrál bez diváků, tak by ho nepřenášela televize. Myslím, že pod sto lidí to ani nejde uspořádat, pokud se do toho čísla počítají i samotní aktéři utkání, na mysli mám hráče a realizační týmy, rozhodčí,“ přemýšlí Kovařík nahlas. "Ale musíme si poradit," dodává vzápětí.