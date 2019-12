Ještě dva zápasy musí odehrát před Vánocemi fotbalisté Teplic v nejvyšší soutěži. V sobotu od 14.30 hostí na Stínadlech Zlín, o týden později se vydají do Plzně. Vzhledem k postavení jejich soupeřů v tabulce berou jako klíčové souboj s „ševci“.

Zlín - Teplice 1:0 | Foto: Deník/František Bílek

„Utkání se Zlínem dáváme velkou důležitost. Máme jen o bod víc než on. Tři body by byly skvělé. Pak jedeme do Plzně, i tam budeme chtít bodovat,“ tvrdí stoper Jan Knapík, který si před týdnem v Mladé Boleslavi odbyl ligovou premiéru. „Jsme v situaci, kdy musíme nutně vyhrát!“ neskrývá trenér „sklářů“ Stanislav Hejkal.