V České republice se hraje už druhým rokem po základní části nadstavba, Severočeši proto nemají ani zdaleka vyhráno. Tři duely v řadě prohráli a pokud nezvládnout ani souboj s Příbramí, bude jasné, že je v následujících pěti duelech skupiny o udržení čeká hotové peklo.

PŮJDE O SEBEVĚDOMÍ

„Vítězství by všem hráčům zvedlo sebevědomí. Když se nám povede vyhrát, tak půjdeme do skupiny o udržení uvolněnější,“ říká defenzivní univerzál Lukáš Mareček. Co by se stalo v opačném případě, raději ani nevysloví.

Teplice mají na Karvinou, která okupuje čtrnáctou pozici znamenající baráž se třetím týmem druhé ligy, náskok pouhých tří bodů. Zároveň je trápí celá řada absencí; proti Příbrami si nezahrají Vondrášek, Kodeš a Radosta, kteří jsou v karetním trestu, několik hráčů navíc léčí svá zranění. „Potřebujeme uspět. Cítím, že se zvedáme, takže pokud budeme hrát jako v posledních dvou zápasech, tak body získáme,“ tvrdí Hejkal.



VÝKONNOST STOUPÁ

To stejné si myslí i Mareček. „Máme na čem stavět. Sice jsou tam pořád věci, které musíme zlepšit, třeba efektivitu v zakončení a také neopakovat chyby v defenzivě, ale jdeme nahoru.“



Vzestupnou tendenci však mají i výkony Příbrami, která pod novým koučem Pavlem Horváthem už dvakrát zvítězila, díky čemuž po dlouhé době opustila poslední místo. Naposledy porazila 2:1 silný Liberec, když dvě branky dával Nový. „ Náš nedělní soupeře bude psychicky nahoře,“ uvědomuje si teplický stratég, jak těžký souboj jeho tým na Stínadlech čeká.