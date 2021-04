Zabojují o možnost vybojovat domácí pohár a zahrát si třetí předkolo Evropské ligy, nebo vše podřídí záchraně v lize, do jejíhož konce zbývá necelých pět kol? Fotbalisté Teplic jedou ve středu do Plzně k semifinálovému duelu MOL Cupu sužováni četnými zraněními, před sebou mají navíc další důležitý ligový souboj se Zlínem. „Nejsme v poháru favoritem, ale neprodáme kůži lacino," slíbil trenér „sklářů" Radim Kučera.

Minulý týden hrály Teplice s Plzní v lize. Na Stínadlech prohrály 0:1. | Foto: Deník/František Bílek

V neděli Severočeši vybojovali za remízu 0:0 cenný bod v Brně, Zbrojovku tak mají za zády stále na distanc čtyř bodů. Plichta ale byla vykoupená ztrátami. „Poločas jsme hráli bez vyloučeného Gabriela, to klukům sebralo hodně sil. To vyloučení nám nabouralo plány," litoval Kučera. V Plzni Gabriel nebude moct nastoupit, „žlutomodrým" navíc bude chybět i Žitný, který si v Brně nešťastně přivodil závažné poranění kolene; ofenzivního útočníka minimálně do konce roku ze hry vyřadí přetržený přední křížový vaz.