Skláři chystají na sobotu velkolepou akci. V 9 hodin otevře fanshop, od 14 hodin se otevře fanzóna s bohatým doprovodným programem. Od 17 hodin se pozornost přesune na hlavní plochu teplických Stínadel, kde se rozběhne 2. kolo Chance ligy.

Ještě předtím, zhruba čtvrt hodinu před utkáním, se na pažitu představí hudební skupina Kabát spolu s legendami teplického fotbalu a zazní hymna v novém kabátě, jemuž druhou sloku dopsali zmínění muzikanti.

Text hymny:

Nad Bouřňákem zakroužilo hejno ptáků.

Nad Bouřňákem zakroužilo hejno ptáků.

Nebyli to žádní ptáci,

byli to jen žlutomodrý Tepličáci.

Nebyli to žádní ptáci,

byli to jen žlutomodrý Tepličáci.

Hrajte hoši od srdce a buďte slušný.

Hrajte hoši od srdce a buďte slušný.

Jestli znova vyhrajeme,

i ty naše hory nebudou tak krušný.

Jestli znova vyhrajeme,

i ty naše hory nebudou tak krušný.