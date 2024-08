Podsaditý vtipálek do ligy naskočil až ve třiceti letech, v žlutomodrém dresu ale zářil natolik, že je na Stínadlech v síni slávy po boku takových veličin jako Verbíř, Bičovský, Melichar nebo Vachoušek. Nedávno se o své kariéře rozpovídal v pořadu novináře Zdeňka Pavlise Kopačky na hřebíku, neváhal promluvit i o svých temných stránkách.

Tou nejtemnější byly automaty, u kterých Řízek dokázal prosedět hodiny. „Možná jsem do beden nasypal až dvě mega. Nikdy jsem to nepočítal. Jednou jsem od pana Klause slyšel, že se peníze mají točit, a tak jsem je točil. Byl jsem schopen jezdit hodinu po Ústí a hledal hernu, kde nebyli lidi. Tam jsem si sednul, povídal, popíjel a krmil bedny. Ale jakmile se uvnitř objevilo deset lidí, šel jsem jinam.“

Hrálo se Pavlu Verbířovi lépe na jižní stranu Stínadel? | Video: Štěpán Bílek

Když libero Teplic nemělo peníze, neváhalo si o ně říct ani klubovému šéfovi Františku Hrdličkovi. A klidně i v noci. „Měl jsem tehdy utrženou achilovku, nehrál jsem a základní plat za moc nestál. Už ani nevím, na co jsem ty peníze potřeboval. Nejspíš na bedny, možná na útratu v hospodě. Anebo na splátku auta,“ líčil věčný potížista v podcastu Kopačky na hřebíku.

„Ale pamatuji, že pan Hrdlička tehdy spustil: ,Syčáku, copak si myslíš, že nosím tolik peněz po kapsách ?!´ Nenechal jsem vyvést míry a říkám: ,Po kapsách ne, ale v šuplíku je třeba máte.‘ Jen se zasmál a povídá: ,Ani v šuplíku. Ale zítra přijď.‘ Přišel jsem a on mi těch sto tisíc půjčil," dovyprávěl Řízek těžko uvěřitelný příběh.

Z rukávu pak začal sypat další, tentokrát byly hlavním tématem pařby. „Doba byla jiná. Nebyli jsme tolik kontrolovaní jako dnešní kluci, takže vždycky nějaká akce proběhla. A jednou za tři neděle zůstávali v Teplicích i Pražáci a vyráželi s námi na pivo, kde se dělala parta. Chodívali jsme do baru k Pepovi Vojtkovi, zpěvákovi Kabátů, a ten okamžitě sundával své zlaté desky, když nás viděl."

Kalit se prý čas od času jezdilo i do jedné pražské restaurace, ve které pivo točil bratr tehdejšího fotbalisty Teplic Michala Bílka. „Pevné jádro tam vydrželo dva dny, Ale i proto alchymie v kabině fungovala, vyhrávali jsme a skončili v lize druzí za Spartou.“

Marian Řízek se za své hříchy dokonce na pár měsíců octil ve vězení. Důvod? Neplatil alimenty. „Mohl jsem je platit, ale šel jsem hlavou proti zdi a raději šel do basy. Hlavně kvůli tomu, co se dělo kolem mého syna, kterého u pantáty hrozně utlačovali. Vždyť my jsme ho s bráchou dokonce unesli. A z koupaliště k tomu. Dostal jsem sedm měsíců, ale v Oráčově jsem si odseděl jen půlku. Pak mě pustili, ale i tak to byl mezi vrahy, feťáky a podobnými existencemi očistec. A o bachařích ani nemluvě.“