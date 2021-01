Pražany trápí marodka, návrat šikovného záložníka se jim proto hodí. Mimo hru jsou i vykartovaní Ladislav Krejčí mladší, David Pavelka a Filip Souček.

"Ano, je to pravda, Sparta si vyžádala návrat Fortelného z hostování," potvrdil Deníku mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.

Fortelný už před rokem v zimní přípravě Letenských zaujal, nakonec ho ale trenér Václav Jílek poslal na hostování do druholigové Jihlavy. V letě 21letý fotbalista opět usiloval o rudý dres, dokonce za Spartu nastoupil na minutu proti Zlínu, velká konkurence ve středu hřiště ho ale nasměrovala hostovat do Teplic.



"Pokud by se Fortelný ve Spartě ani nyní neprosadil, může ho poslat hostovat už jen k nám, protože hráč v jedné sezoně může hrát maximálně za dva kluby," přidal Kovařík.