Trvalo to dlouhých pět měsíců, ale nakonec se dočkali. Fotbalisté Zlína utnuli dlouhou sérii bez výhry, po třinácti ligových zápasech znovu urvali všechny body. Ševci zvládli důležitý domácí duel s Teplicemi. Souboj týmů, které v úvodních dvou kolech nebodovali, opanovali 3:0 a zvýšili se sebevědomí i náladu před dalšími těžkými zápasy. Sobotní střetnutí brankami rozhodli sváteční střelci Matejov s Vraštilem, pojistku přidal v závěru kapitán Poznar.

Trenér Fastavu Jelínek po debaklu v Ostravě provedl v základní sestavě dvě změny. Obránce Cedidlu nahradil na pozici stopera další mladík Kolář, před Fantišem dostal přednost Reiter. Jen mezi náhradníky znovu zůstal Fillo.

Tepličtí nechali na lavičce Moulise, do základu Kučera postavil Kodada. O poločase, to když na výsledkové tabuli svítilo nepříznivé skóre, poslal do hry s Moulisem i Krunerta a Hasila. Ani mohutné změny ale nepomohly.

První půle mnoho vzruchu nepřinesla, oba týmy se do šancí příliš nedostávaly. Klíčová chvíle přišla po půlhodině hry. Po přihrávce aktivního Dramého z pravé strany a přihrávce Hrubého se střelou pod břevno prosadil dorážející Matejov.

Ševci mohli ještě do přestávky své vedení pojistit, ránu Hrubého po další Dramého akci ale hostující gólman Grigar kryl a dorážka Poznara skončila mimo.

Zmiňovaná zlínská trojice se hnala za brankou ještě jednou, ale Grigar spoluhráče podržel.

Teplice se slušně bránily, nijak zvlášť nebezpečné nebyly. Výjimkou byla jenom možnost Kodada, který ale po Matejově chybné rozehrávce prováhal šanci ke střele a vůbec nezakončil.

I proto nespokojený hostující trenér Kučera o přestávce vystřídal hned tři hráče, noví muži v teplické sestavě ale výrazné zlepšení nepřinesli.

Ševci měli i ve druhé půli herně navrch, snažili se zápas rozhodnout. Poznar ještě hlavičkoval dvakrát mimo, ale Vraštil už po centru Dramého, mimochodem nejlepšího hráče zápasu, už uklidil míč za záda bezmocného Grigara.

Moravané zápas za stavu 2:0 kontrolovali, mohli přidat další branky. Trefa kapitána Poznara neplatila kvůli ofsajdu, Dramé poslal míč dvakrát nad a ránu střídajícího Čanturišviliho stejně jako pokus dalšího náhradníka Fantiše zastavila tyč.

Triumf Fastavu stvrdil v poslední minutě Poznar, jenž se trefil podruhé za sebou.

Fotbalisté Zlína se pokusí na domácí výhru navázat i za týden v Karviné.

FORTUNA:LIGA, 3. kolo -

FC Fastav Zlín – FK Teplice 3:0 (1:0)

Branky: 34. Matejov, 54. Vraštil, 90. Poznar.

Rozhodčí: Petřík - Vlček, Hurych (Krejsa) | VAR: Julínek | AVAR: Ondráš

Žluté karty: Hlinka - Jukl

Diváci: 2326

Zlín: Dostál – Vraštil, Kolář, Procházka, Matejov (55. Fillo) – Dramé (84. Simerský), Hlinka (84. Tkáč), Conde, Hrubý (74. Čanturišvili), Reiter (74. Fantiš) – Poznar. Trenér: Jelínek.

Teplice: Grigar – Laňka (46. Hasil), Knapík, Chlumecký, Hyčka (59. J. Mareš) – Jukl, Mareček, Černý (86. Švanda), Trubač (46. Krunert), Kodad (46. Moulis) - Ledecký. Trenér: Kučera.