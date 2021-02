Ve hře je jedno velké jméno, kterým je Rudolf Řepka, bývalý generální sekretář fotbalové asociace. Zdatně mu sekunduje Petr Měsíc, bývalý zastupitel, dříve úspěšný manažer, nyní už několik let podnikatel a především pak obrovský fanoušek "žlutomodrých". Klubové představenstvo v čele s Pavlem Šedlbauerem údajně mělo v merku i Martina Hrdličku, syna teplické fotbalové funkcionářské legendy Františka Hrdličky. Šéf krajského a okresního svazu, jenž je zároveň fotbalovým agentem a podnikatelem, prý ale na Hynkem uvolněnou pozici usednout nechce.

Intenzivně se tak řeší především Řepka s Měsícem. Prvně jmenovaný v Teplicích kopal za béčko, později v klubu pracoval jako sekretář, mluvčí, marketingový i sportovní manažer. V roce 2007 se stal generálním sekretářem tehdy Českomoravského fotbalového svazu. Muž, který má vysokoškolské vzdělání a ovládá několik jazyků, se vypracoval v uznávaného funkcionáře, který zastupoval asociaci v kontaktu s mezinárodními organizacemi UEFA a FIFA. Pro UEFA dokonce začal pracovat jako delegát, hlavní řídící organizace evropského fotbalu ho kooptovala i do dalších funkcí. Rudolf Řepka však na konci roku 2018 na vlastní žádost ze svazu odešel, podle všech se neztotožňoval s praktikami Romana Berbra, bývalého místopředsedy FAČR.

V poslední době se Řepka angažoval v projektu Fotbalová revoluce, zároveň avizoval svůj zájem o post předsedy Okresního fotbalového svazu Teplice. Zaujal rovněž umístěním na kandidátku Trikolory ve volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje. Politika totiž není Řepkovi cizí, v minulosti byl zastupitelem města Teplice. Není bez zajímavosti, že Řepka je výkonným ředitelem hráčské agentury TSM manažera Martin Hrdličky, o němž se v souvislosti s postem ředitele FK Teplice také mluví. „Pro Teplice by Řepka byl dobrou volbou. Ve fotbale má jméno doma i v zahraničí, otvíral by spoustu dveří, které jsou teď pro klub zavřené. Otázkou je, jestli nemá trošku jiné ambice, než je pozice ředitele v regionálním klubu,“ říká o Řepkovi zdroj Deníku, který je s fotbalovým děním v lázeňském městě dobře obeznámený.



Petr Měsíc má pro funkci ředitele FK Teplice rovněž dobré předpoklady. Dlouhá léta pracoval ve firmě AGC, která je vlastníkem severočeského fotbalového klubu. V kraji úspěšně podniká a podobně jako Řepka má řadu zkušeností s komunální politikou; i on působil na radnici v roli zastupitele. Měsíc je velkým fanouškem „sklářů“, a to nikoli pouze pasivním. Stará se o zázemí hráčů, klubovým děním žije. „Petr by za klub dýchal. Je to ryzí srdcař. Má manažerské zkušenosti, perfektně zvládá komunikaci a má velmi dobré vztahy s vedením města Teplice. A protože si na Stínadlech v minulosti několikrát stěžovali, že finanční podpora ze strany radnice není dostatečná, mohl by být Měsíc skvělým prostředníkem pro navázání užší spolupráce a partnerství,“ glosuje dalšího kandidáta zdroj Deníku.



Pavel Šedlbauer pouze nastínil, co je při rozhodování o budoucím řediteli klubu důležitým faktorem. „Prioritou je, aby se pod vedením nového ředitele klub rozvíjel od mládeže po ligové áčko. Naprosto zásadní pochopitelně je to, aby byl výběrem naplněný etický kodex klubu. Nyní vše zvažujeme, s kandidáty probíhají osobní schůzky, na kterých nám prezentují své vize. Vše probíhá standardně.“