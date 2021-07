"Máme možnosti, jaké máme, ale o sestup hrát nechceme. To je zavádějící. Vzhledem k aktuální situaci, chceme být ve středu tabulky, o záchranu může hrát více mužstev, je to sport," řekl vážným hlasem na páteční půlhodinové tiskové konference přímo ze Stínadel Pavel Šedlbauer, předseda představenstva FK Teplice.

Ambice zní jasně – bojovat o klidná patra tabulky nejvyšší tuzemské soutěže. "Na minulou sezonu musíme zapomenout, to je základ. Po sportovní stránce se chceme posunout do zóny, která by byla pro psychiku naší i hráčů komfortnější," uvedl šéf žluto-modrých.

"Před sezonou jsou vždy prognózy, ale my se budeme rvát o to, aby byly výsledky co nejlepší. Jsme z totožněni se situací v klubu a snažili jsme se přivést hladové hráče, kteří kvalitní tým okysličí. Snad se nám budou vyhýbat zranění, hloupé chyby, nedostatky v obraně… Pokud bude v tomto kádru odpovědnost, můžeme se ukázat v jiném světle než v prognózách sázkových kanceláří, které nás pasují na jednoho z aspirantů v boji o záchranu. Snad vyvrácení těchto odhadů bude naopak hnacím motorem. Můžeme dokázat, že můžeme odehrát jinou sezonu, než jakou jsme hráli minule, kdy si zkusili hrát pod tlakem," uvedl zamyšlený teplický trenér Radim Kučera, jenž mužstvo mezi elitou definitivně zachránil v předposledním kole minulé sezony.

Oproti loňsku, kdy sklárna snížila podporu klubu o polovinu, je rozpočet opět nižší. Výrazně, o 15 milionů korun. "Stále jednáme o zhoršeném financování klubu, jsme v kontaktu s AGC v Bruselu, snad dojde od minulého týdnu k posunu, jednání bylo celkem pozitivní. Mluvilo se o situaci a finančním zajištění. Loni nám krátili o 50 procent, to bylo hlavní téma. První debaty byly pozitivní, nabízel jsem, že vše odprezentujeme. Řekli mi, že by spíš přijeli oni sem, což by bylo daleko účinnější a více vypovídající. To by se mělo odehrát v druhé polovině září. Do konce roku jsme finančně zabezpečeni," ujistil Šedlbauer.

"Budeme podporování staronovým generálním partnerem Bílinsku kyselkou, snažíme se bojovat na všech frontách," ujistil vedle sedící ředitel FK Teplice Rudolf Řepka, zmínil i vynikající stav trávníku.

Kapacita na úvodní domácí zápas se Slavií bude 8 000 diváků. "Rezerva ještě asi sedm set míst je tam pro média a partnery," doplnil mluvčí Martin Kovařík.

Příprava se výsledkově nepovedla. "Výsledky v přípravě ideální nebyly a pokud budeme dělat individuální chyby, tak lepší ani nebudou. To je prvotní věc, kterou musíme vymazat. Každý zápas začne od stavu 0:0. S přípravou nejsme spokojení ani my, ani hráči. Musíme na tom pracovat, jednoduše neinkasovali a pak se na to nabalili další pozitivní věci," řekl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

"V přípravě jsme měli určité fáze, kdy jsem byl více i méně spokojen. S přístupem jsem spokojen, je dobře, že se nám vyhýbala zranění. Moc se nám nedařilo herně a výsledkově, snad to bylo únavou z náročného programu. Dělali jsme i individuální chyby, kterých se budeme muset vyvarovat," souhlasil Kučera.

Na prahu nové sezony prodloužil o tři roku kontrakt kreativní středopolař Daniel Trubač, ve hře je návrat záložníka Jana Fortelného, který by po zranění mohl na severu Čech opět hostovat ze Sparty. "A řešíme ještě jednu posilu. Směrem do budoucna testujeme mladé hráče, je tu jeden reprezentant do 21 let, koukáme se i do zahraničí. Kádr ještě uzavřen není," dodal Vachoušek.

Skláři zahájí novou sezonu nedělním zápasem v Českých Budějovicích.