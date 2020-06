„Bohužel jsem hráli od nějaké 35. minuty v deseti, ale kluky musím pochválit i za výkon v oslabení. Byli jsme plní elánu a nadšení. Pokud nám takový entuziasmus a aktivita vydrží i v dalších utkáních a budeme hrát tak jako ve dvou posledních zápasech, tak body přijdou. Tohle je cesta, kterou musíme jít,“ snažil se být trenér „sklářů“ Stanislav Hejkal pozitivní, přestože poslední ztráty a spekulace o jeho odchodu ho psychicky deptají. „Máme nějakou dohodu s vedením. Musíme si udělat bodový polštář, abychom se vyhnuli baráži.“

Od ní jsou Severočeši pouhé tři body. Podle záložníka Lukáše Marečka, který ale poslední dva duely odehrál kvůli řadě zraněných obránců na postu stopera, je to sráží hlavně psychicky. „Každý z nás to má v hlavě. Každý zápas si říkáme, že už to zlomíme, ale pořád nám to nevychází. i když ten herní projev jde nahoru.“

Zápas na jihu Čech ovlivnila Hejkalem již zmiňovaná 35. minuta, kdy se po druhé žluté kartě musel ze hřiště poroučet teprve 19letý teplický benjamínek Matěj Radosta. Sudí Franěk byl nemilosrdný, za dva ostré zákroky ho během necelých dvou minut poslal do sprchy. „Měl jednu žlutou a šel takhle do skluzu. Matěj si to musí vyhodnotit sám,“ nepeskoval teplický trenér svého svěřence za zbytečné oslabení.



Teplice i bez jednoho muže v poli hrály s domácím celkem, který se snaží prodrat mezi šest nejlepších týmů soutěže, minimálně vyrovnanou partii. „Jít do deseti je samozřejmě nepříjemné, zvlášť takhle brzy a ještě k tomu v naší situaci. Nás to ale nepoznamenalo nějak zásadně, i pak jsme hráli, co jsme chtěli, vytvářeli jsme si šance,“ poznamenal Mareček. O hře Teplic svědčí i slova kouče. „Neměl jsem vůbec důvod do toho sahat, byla radost na nás koukat.“



„Žlutomodří“ hned po obrátce šli díky souhře Jakubů Mareše a Řezníčka do vedení, záhy ale inkasovali vyrovnávající branku. Nepoložili se, deset minut před koncem však dostali po standardní situaci druhý úder. „Pokud je spousta standardek, kór v Budějovicích, kde mají dobré hlavičkáře, tak se může stát, že jednu neuhlídáte. Špatné ale bylo už to, že jsme ten roh udělali. Čmovš mohl míč odehrát jinak,“ řekl Hejkal k rozhodujícímu okamžiku střetnutí..