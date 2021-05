Před zápasem s Jihočechy obcházel Stínadla příbramský strašák. V sobotu totiž Středočeši zaskočili Jablonec výhrou 1:0, Teplicím se tak přiblížili na dva body. „Nás to ani nepřekvapilo. Měli jsme tušáka, že vyhraje,“ říká Pavel Moulis, který dal Českým Budějovicím vítězný gól. „Příbram má ty závěry sezon zajímavý. Taky mě její výhra nepřekvapila,“ souhlasí Mareček.

Oba souhlasí, že před nedělním utkáním byli pod tlakem. Je i jejich spoluhráče se ale snažil uklidňovat trenér Kučera. „Vím, že hráči to sledují, i my. Tomu se nejde vyhnout. Upozorňoval jsem je, že ale není důvod propadat panice. Říkal jsem, že karty máme v rukou my. V první půli na nás bylo znát, že jsme pod dekou. Cítil jsem to. To pak tělo dělá věci, které jindy nedělá. Pomohla nám šance Mareše v závěru prvního poločasu. A gól, který dal Moulis na začátku toho druhého, byl vzpruhou. Snad to teď bude psychicky lepší.“

V psychický progres věří i Mareček. „Cítíme úlevu. Měli jsme dlouhou řadu zápasů bez výhry. Několikrát jsme měli dobře rozjeté zápasy, ale nedotáhli jsme je do vítězného konce. A ten tlak? My jsme teď každý zápas pod tlakem. Ale věděli jsme, že jestli neporazíme České Budějovice, tak budeme v posledním utkání proti Příbrami pod daleko větším tlakem.“

Teplicím hodně pomohl návrat útočníka Jakuba Mareše. Gól sice nedal, na hřišti si ale odvedl své. A nejen tam. „Umí to namotivovat, zbláznit,“ přibližuje Moulis. „Je to jeden z lídrů týmu,“ přidává Mareček. „Několik zápasů jsme neměli klasického útočníka. Nahrazoval to Vuky, který se s tím pral statečně, v zápasech byl platný. Kuba je jiný typ, snaží se podržet balony. Byl u prvního gólu. Hrál na hranici svých možností, protože měl problémy s kolenem. Týmu hodně pomohl,“ souhlasí muž, který druhou brankou v neděli Teplicím přinesl potřebný klid.