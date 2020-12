Ambiciózní klub z metropole, kde je jedničkou pivo, totiž pod koučem Adrianem Guĺou tápe. Před týdnem doma senzačně padl 0:1 s Karvinou a v sobotu prohrál 2:3 v Jablonci. Není proto divu, že se pod slovenským lodivodem houpe bárka, spekulace o návratu Pavla Vrby sílí. Ještě silnější pak jsou úvahy o rošádě, která na lavičku Plzně katapultuje jabloneckého Petra Radu.

Co se nyní honí hlavou Guĺovi? "Herně se můžeme bavit o tom, že mužstvo je úsekově schopné hrát velmi dobře, ale bohužel jsou to jen krátké úseky. V defenzivní činnosti jsme potrestáni za každý mikrodetail, kalich si vypíjíme úplně do dna,“ hořekoval v útrobách jablonecké Střelnice. Jeho tým ztratil dvougólový náskok, domů se vracel s prázdnou. Po další tvrdé facce jsou Plzeňští v tabulce až šestí. Pokud neporazí Severočechy, Guĺa se pravděpodobně bude z Doosan Arény pakovat. "Věřím, že když si to společně takhle vyžereme, že ztratíme jasný zápas, přijde v dalším utkání bod zlomu. Začneme vyhrávat a hrát také mnohem kvalitněji,“ upíná se nyní na souboj s Kučerovo partou.

"Žlutomodří" jsou po přerušení série čtyř porážek a změně kouče v relativní pohodě, na týmu je patrný proces zlepšování. Svůj podíl na tom má i nový styl, který Radim Kučera po teplických fotbalistech chce. "Je těžké něco nacvičovat, když máme málo času. Zápasy jdou v rychlém sledu. Ale myslím, že hráči tento styl chápou, je to i o jejich inteligenci. Budeme pracovat na dalších detailech a věřím, že to bude čím dál tím víc lepší," přeje si Kučera. Co přesně se po jeho příchodu v pojetí hry změnilo? "Mám nějaké principy - výstavby útoku od brány, zakládání útoku, presinku. Nechci moc odkrývat karty. Důležitá je obrana, od toho se chceme odrážet. V koncovce chceme mít překvapivá řešení, chceme být přímočaří, změnili jsme i postavení při standardkách."



Do současného herního projevu Teplic zapadají i mladící Jukl, Fortelný nebo Radosta, kteří dostávají od Radima Kučery příležitost k realizaci svých předností. "Mají skvělý akční rádius," říká na adresu "motorových myší". "Není to ale jen o běhání. Dávají do toho i fotbalovost. Jsou pracovití, snaží se zaplňovat prostory. Plní moje pokyny excelentně, dělají pro mužstvo hodně," pochvaluje si Kučera.

Před úterním duelem teplického kouče znovu trápí zdravotní neduhy jeho svěřenců. "Shejbal nastoupil proti Olomouci se sebezapřením. Do poslední chvíle to nevypadalo, že bude hrát. Uvidíme, co bude do úterka. Vždy se modlím, jak dopadnou testy na covid a aby se nikdo další nezranil."

Kučera v sobotu musel o půli Shejbala střídat Hoškem. Výkon vysokého stopera, který byl v minulosti ze Stínadel často odkládaný do jiných klubů, ho potěšil. "Pomohl nám svou výškou, má souboje. Vedle něj hraje Kučera, což není typický stoper. Ale situaci zvládá výborně nejen herně, ale i soubojově. Tyhle problémy v defenzivě nás hodně limitují."