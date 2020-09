Severočeši od začátku působili mdlým dojmem. U míče byli pozdě, v soubojích byli nedůrazní, soupeři nechávali příliš prostoru.

Mistrovská Slavia školácké chyby dokázala trestat. Už ve 13. minutě vedla 2:0, Teplice navíc musely stáhnout ze hřiště zraněné Nazarova s Řezníčkem. Když pak o sedm minut později vyloučil sudí Marek necitlivě Heidenreicha, dohrávaly o deseti. „I bez Kučery jsme rázem hráli bez čtyř hráčů základní sestavy. To je na Slavii strašně složité. Trošku jsem to ve druhém poločase pracovitostí zastavili, ale směrem k dalšímu utkání s Ostravou nás čeká složitá situace. Nazarov nám bude chybět na delší dobu, nad Řezníčkem visí otazník a Heidenreich je mimo kvůli červené,“ povzdechl si Hejkal po utkání.

„Sešívaným“ stačil i úsporný výkon na vysoké vítězství, které je vyladilo dorůžova na úterní boj o Ligu mistrů, v němž se střetnou s dánským Midtjyllandem.

„Není se na co vymlouvat. Slavia byla jinde. My jsme ji nabídli branky na zlatém podnose, protože nás k tomu samozřejmě donutila. Vletěla na nás, padly rychlé góly, červená karta. Není o čem,“ přiznal pokorně zdecimovaný Vondrášek.



Udělení zmiňované červené karty Davidu Heidenreichovi ho zaskočilo. „Rozhodčí mi říkal v tunelu, že byla přísná. Já mu říkám, proč ji dává, když Slavia vede dva nula a má zápas pod kontrolou. Nevím, jestli to tak bylo vidět i na videu a z tribuny. Ale křižoval jsem je, střelu bych na poslední chvíli blokoval. Za mě to určitě červená nebyla. Rozhodí musí být lidský, citlivý.“



Vedení FK Teplice podalo proti vyloučení svého stopera oficiální protest, jehož cílem je, aby Heidenreich mohl za týden proti Ostravě nastoupit.