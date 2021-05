„Žlutomodří" v Karviné inkasovali v poslední minutě prvního poločasu, do jejich sítě se trefil Čmelík. Čtyři minuty po změně stran hosty dorazil Herc. Trenér Severočechů Radim Kučera po závěrečném hvizdu neměl příliš důvodů k úsměvu, přestože se se svými svěřenci právě zachránil mezi elitou.

„Byli jsme hodně pasivní. Měli jsme hodně ztrát. Soupeř začínal být důraznější, vyhrával souboje. Korunoval to tím, že nám dal gól do šatny. Za mě to bylo neskutečné. O poločase jsme si něco řekli, ale museli jsme pak střídat Ljevakoviće, měl zdravotní problémy. Nepovedlo se nám přepnout na vyšší level, dostali jsem druhý gól a domácí si to už pohlídali," štval ho průběh uplynulých devadesáti minut.

Jeho pocity po záchraně? „Pocity mám smíšené. Na jednu stranu jsem vnitřně rád, že nebudeme hrát s Příbramí v posledním kole o záchranu. Na druhou stranu mě zklamal přístup hráčů. Věděli, že hrajeme o záchranu, ale nebylo to vidět. Nevím, jestli počítali s tím, že to za nás uhrajou Pardubice. Jsem zklamaný, o záchranu se má bojovat jinak."

To, že by jeho tým měl za týden hrát proti Středočechům o holý život, je pro něj nepředstavitelné. „V naší situaci bych si představoval úplně jiné výkony. Hráčům do hlav nevidím. Musíme si to vyhodnotit, aby nás příští sezonu tohle už nepotkalo. Možná, že ten tým potřebuje nějak okysličit, možná, že potřebuje impuls. Chtěl bych, aby ten tým měl jiný drajv. Není to jen o dnešním zápase, ale o celém jaře."

Novinářům bez obalu řekl, že slova chvály od něj Mareš, Grigar a další neuslyší. „V kabině jsem zatím nebyl. Nemám v úmyslu nic teď hodnotit. Chtěl jsem dát hráčům v případě záchrany a dobrého výkonu dva dny volna, ale zítra půjdou normálně trénovat."

Radim Kučera, který do Teplic přišel loni na podzim, by chtěl na Stínadlech dál působit. „Mám platnou smlouvu, nevím o změnách. Chystáme letní přípravu, komunikujeme o hráčích. Chtěl bych tu pracovat, ale představuji si jiné výkony," uzavřel.