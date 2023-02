FOTO: Slávisté, byli jste v sobotu fandit v Teplicích? Najděte se na fotkách!

Co se stalo? Teplický středopolař Jakub Urbanec pronikl po levé straně do vápna, poté chtěl přihrát před branku, jenže jeho záměr zhatil ve skluzu Ogbu rukou. Píšťalka rozhodčího Klímy zůstala němá, nezasáhl ani VAR. Komise rozhodčích FAČR v čele s jejím šéfem Radkem Příhodou vidí v diskutabilním rozhodnutí jednoznačně chybu. „Ruka hostujícího hráče byla zasažena v nepřirozené poloze vzhledem k pohybu těla a nejednalo se o situaci, kdy hráč hraje jinou částí těla proti sobě. VAR měl v tomto případě intervenovat. Jednalo se o hrubou chybu rozhodčích," píše v komuniké komise Příhoda.

Klíma se nepochopitelně obhajoval

Klíma bezprostředně po zápase své rozhodnutí před televizními kamerami obhajoval. „Penaltu jsem nenařídil, přestože jsem viděl, že ke kontaktu míče s rukou došlo. Nevyhodnotil jsem ten zákrok jako přestupek, protože si skluzující hráč levou nohou míč do té ruky zahraje. Je tam nějaký odraz. Situaci samozřejmě automaticky přezkoumává i videorozhodčí a potvrdil mi ten odraz. Dokonce odraz je snad dvojí, od pravé nohy do levé a následně do ruky."

Podle pravidel si musí hráč sám ruku nastřelit, aby se pokutový kop nepískal. V případě stopera Slavie ale o žádném vlastním nastřelení nemohla být ani řeč…

FOTO: Tohle nikdo nečekal! Podceňované a oslabené Teplice obraly Slavii

Teplický kouč Jiří Jarošík se k celé situaci nechtěl příliš vyjadřovat. Dobře ví, že stanovisko komise rozhodčích sklářům body nevrátí, ostatně už na podzim se Severočechům něco podobného stalo v Českých Budějovicích, kde jim sudí upřeli za stavu 0:0 regulérní gól Gninga. „Samozřejmě, že by nám ta penalta asi pomohla, pokud bychom ji proměnili. I když i za stavu 2:0, který by byl v 17. minutě, bychom ještě mohli se Slavií o body přijít. Může se stát, že se rozhodčí splete, ale od toho je tam pak VAR. To, že nezasáhl a že chybu potvrdila i komise rozhodčích, je smutné. Víc to nemá cenu komentovat. Musíme si dál vytvářet momenty, které můžou být v náš prospěch penaltové."

Penalty ve prospěch Slavie byly nařízeny správně

Dvě penalty proti Teplicím? Podle Komise rozhodčích FAČR byly v pořádku. Stejného mínění jsou i tepličtí hráči, kteří se přestupku proti pravidlům dopustili. „Já si nejdřív myslel, že to penalta nebyla, že jsem ho moc netrefil. Ale když jsem pak svůj zákrok viděl v televizi, tak musím uznat, že to byl jasný faul. Člověk to chce hasit, byla tam ztráta míče, otevřelo se to. Já to nestíhal, byla to chyba a faul," přiznává Jakub Urbanec, který ve vápně skosil pronikajícího slávistu Olayinku. A zákrok brankáře Tomáše Grigara na Petra Hronka? „Šel jsem mu pod nohy, píchl si to přede mě. Jasný faul," přiznává teplický gólman.

Urbanec, který byl inkriminovanému momentu nejblíže, hned věděl, že se jedná o ruku. „Říkal jsem si, že se snad rozhodčí půjde podívat na video, aby tu ruku případně viděl ještě jednou. Byl jsem přesvědčený, že bude penalta. O to víc jsem pak byl překvapený, když sudího VAR k obrazovce nepovolal," podivuje se záložník Teplic skandálnímu rozhodnutí i s odstupem času. „Pro mě je nepochopitelné, že je video, ale mlčí. Nerozumím tomu. Asi jsem měl spíš spadnout, skluz by penaltový byl, když jsem to pak viděl zpětně v televizi," dodává hořce. Na případný pokutový kop by prý šel buď Gning, nebo Trubač.

Ještě víc zarážející je, že 34letý rozhodčí Tomáš Klíma v této sezoně svým verdiktem nepodržel pražskou Slavii poprvé. V její prospěch chybně rozhodoval ve 14. kole v duelu s Bohemians, což potvrdila i Komise rozhodčích FAČR. Následovala stopka do konce podzimu (dvě ligová kola a jeden pohárový zápas), ale v novém roce byl nepochopitelně nasazený hned na dva zápasy Slavie ze čtyř. V tom druhém, teplickém, soupeře Pražanů opět poškodil. Celkem byl Klíma v této sezoně delegován na sedm utkání sešívaných.

Tvrdík už Klímu nechce

Další delegace pravděpodobně už nepřijde, a to nejen kvůli následnému trestu, který je nabíledni. Aby Klíma z jakékoli pozice rozhodoval duely Slavie si totiž nepřeje její samotný předseda Jaroslav Tvrdík. „Nemáme právo rozhodčího vetovat. Komise rozhodčích tento institut nepřipouští. O to, aby nás dále nepískal, jsem však předsedu komise zdvořile požádal,“ napsal Tvrdík na svůj twitterový účet. „Když rozhodčí píská situace jinak, než vnímá 99 procent odborné a laické fotbalové veřejnosti, měl by zvažovat setrvání v soutěži,“ rozvedl své myšlenky. Radek Příhoda se zatím k Tvrdíkově prosbě nevyjádřil.