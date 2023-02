„Byl to pro nás důležitý zápas, ale začali jsme ho špatně. Pak se to těžko otáčí. Nemáme takovou sílu a kvalitu dopředu. Otáčet i proti Zlínu je pak těžké," povzdechl si Jarošík, jemuž znovu chybělo několik hráčů základní sestavy. K Vondráškovi, Juklovi, Shejbalovi a Žákovi těsně před utkáním lehl s virózou Mareček. „Na lavičce pak nemáme sílu. A když dostaneme takové dva góly, tak je opravdu těžké ztrátu dotahovat. Zlín se stáhl, nebylo jednoduché ho dobývat."

Bývalý ligový fotbalista Teplic přišel o střechu nad hlavou. Pomáhá i Pelta

Jarošíkovi se i přes zlepšenou hru ve druhém poločase výkon jeho svěřenců pranic nelíbil. „My měli spoustu chyb, ztrát, balon odskakoval."

Teplický kouč ví, že skláře bude čekat tuhý boj o záchranu do posledního kola. „V minulé sezoně jsme si zkusili, jaké to je hrát baráž. Teď do toho zase padáme. Musím jít zase nahoru. Prohráli jsme bitvu, ne válku."

Výhled Severočechů do další fáze ligy ale růžový není. Ve Zlíně pro zranění nedohrál Knapík, navíc dostali čtvrtou žlutou kartu Kučera s Hybšem, na příští duel se Slavií, který se bude hrát v sobotu od 18 hodin, nebudou kvůli karetnímu trestu k dispozici. Poté následují dva venkovní souboje - v Jablonci a na Spartě.

Vachouškovi první ligový gól zhořkl

První gól ve své kariéře dal ve Zlíně Tadeáš Vachoušek, mladší syn teplické legendy Štěpána Vachouška. V 60. minutě využil zaváhání obránce domácích Procházky a s klidem mazáka překonal brankáře Rakovana. Radost z premiérové branky mu ale kazila porážka 1:2. „Procházka byl na tom míči strašně pomalý. Sebral jsem mu to a dal gól. Ale prohrou branka trošku zhořkla. Škoda, že jsme nedokázali vyrovnat. Měli jsme přidat druhý gól," mrzelo 18letého Vachouška. který se trefil ve svém sedmém prvoligovém utkání. „Atmosféra v kabině teď není dobrá. Musíme se oklepat a makat," dodal.