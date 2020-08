Majitele severočeského klubu, koncern AGC, ekonomicky zasáhla situace ohledně pandemie koronaviru, což se projevilo i na toku peněz směrem do fotbalu. „Museli jsme ustoupit z našich představ. Situace AGC je nyní globálně horší. Proto došlo ke snížení rozpočtu. Navíc mají problémy i další naši sponzoři a partneři. I to jsme pocítili,“ neskrývá Šedlbauer.

„Museli jsme se k tomu postavit. Ztráty bohužel mají vliv na posílení mužstva. Hledáme proto alternativní cesty, například revidujeme náklady. Navíc naše finanční výdaje byly velké - museli jsme za poměrně krátké období dát celkově 21 miliónů korun na trávník, kromě toho na hlavní stadionu, který vyjde na nějakých 7 miliónů, jsme před časem vybudovali umělku za dalších 14 miliónů. To vše šlo z naší pokladny. Ale byla to nutnost, jezdit do Ústí nebo Litvínova bylo nedůstojné. Věříme, že se nám to vrátí,“ je pozitivní ředitel klubu Petr Hynek.

Nadační fond plní svůj účel

Na Stínadlech před nedávnem založili Nadační fond FK Teplice, který má za cíl pomáhat lidem, kteří v životě nemají takové štěstí jako ostatní. "Je primárně pro ty, kteří jsou z regionu a potřebují pomoc. Dohodli jsme se, že do něj budou přispívat i hráči, a to nějakým půlprocentem z měsíční mzdy. Stejně tak i zaměstnanci klubu. Partneři to vnímají velmi pozitivně, někteří se rozhodli, že pošlou pár desítek tisíc. Nyní se nám velmi osvědčila dražba červených dresů, naší druhé sady z minulé sezony. Vydražilo se téměř 65 tisíc korun!" má radost Petr Hynek

Po sportovní stránce je umělá tráva skvělá věc. Bude z ní těžit naše mládež, později i áčko. V minulé sezoně jsme měli v kádru 6 – 8 odchovanců, to je skvělé. Víme, že ne každý rok bude takový úspěšný, ale když vyprodukujeme 1 – 2 odchovance ročně pro ligu, bude to úspěch,“ říká sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Na nový pažit se těší i trenér Stanislav Hejkal. „Pevně věřím, že nám pomůže. Chceme se víc zaměřit na kombinační fotbal, nechceme nakopávat na útočníky, protože ti pak ztrácejí sílu. Na kombinaci hráče máme. Navíc máme i konstruktivní hráče vzadu po příchodu Heidenreicha, můžeme tam použít i Marečka. Co se systému týče, tak chceme hrát na tři stopery. Ale netvrdím, že pokaždé.“

FOTO: Teplice v generálce remizovaly v Praze s Bohemians 1:1 Přečíst článek ›

„Skláři“ získali kromě odchovance Heidenreicha (roční hostování z Bergama) i talentovaného útočníka Kozáka ze Sparty (rovněž roční hostování). Poté ještě vyhlíželi jednu posilu. Nevyšla, Hejkal & spol. jsou připraveni pracovat s tím, co mají k dispozici. „Ještě je jeden hráč v jednání. Až čas ukáže, jestli přijde, nebo ne,“ podotýká Vachoušek. „Já věděl o tom, jaká je ekonomická situace, co to z pohledu posilování bude znamenat. Ale hodně změn se událo v minulé sezoně, přestavba je téměř dokončena. Teď máme na to, abychom splnili cíle, protože kádr je dobrý, i když úzký. Kdyby nás postihlo ve větší míře to, co na jaře, kdy bylo hodně zraněných a karet, tak by to mohl být problém. Každopádně ale chceme být mnohem lepší, než jsme byli v minulém ročníku.“

Získají podporu města?

FK Teplice si dlouhodobě stěžoval na nízkou podporu města. Nyní se situace začíná obracet k lepšímu. "S novým vedením je komunikace daleko lepší. Je mnohem vstřícnější k hledání kompromisů a diskuzi. Doufám, že se z toho narodí něco, co bude dobré pro fotbal i pro město," přibližuje předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer.

Stanislav Hejkal si pochvaluje přípravu. „Vlastně jsme měli od května tři přípravy. Jsem rád, že jsme v té rozehrané soutěži dali hráčům dovolenou, byť se to někomu nelíbilo. Kdybychom to neudělali, bylo by to špatné. Plynule jsme díky tomu mohli navázat a začít přípravu na nový ročník, Příprava i přáteláky splnily účel.“

Do nového ročníku vstoupí Tepličtí v sobotu v Příbrami, o týden později hrají v Praze s nováčkem z Pardubic.