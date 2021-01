Jste spokojeni s rekordně krátkou přípravou?

Byla krátká, ale především minulý týden v tréninkové zátěži hodně intenzivní. Tréninků bylo hodně, byly celkém náročné. Vyvrcholením pak bylo páteční utkání se Žižkovem. Neměl jsem při něm ale k dispozici všechny hráče. Ti se po karanténách zapojili až teď v týdnu.

Nehodil by se vám i z tohoto pohledu ještě jeden přípravný zápas?

Měli jsme ho v plánu, ale bohužel nám dva přípravné zápasy odpadli. Měli jsme hrát s Mostem, ale soupeř nemohl nastoupit kvůli vládním opatřením. A z naší strany bylo zrušeno utkání s Vyšehradem, protože jsme neměli dostatečný počet hráčů. Na příští týden jsme si domluvili přípravu s Plzní.

Jste spokojený s doplněním kádru?

Každé oživení a zkvalitnění konkurence přináší své ovoce. Jsem rád, že se nám povedlo zapracovat na příchodu stoperů. Přišli celkem tři hráči na tento post - Ruben, Mazuch a Gabriel. Právě se stopery jsme měli na podzim problémy. Z tohoto pohledu se nám povedlo posílit tam, kde nás tlačila bota.

Kolik hráčů z řad nováčků si řeklo o základní sestavu?

Já jsem teď hlavně rád, že mám plný počet hráčů, že už nikdo není na marodce. Konkurence je velká, sestavu řešíme. Myslím, že někteří nováčkové se zapojí.

Takže oproti podzimu máte opravdu příjemnější starosti. Možná, že byste postavil i dvě jedenáctky…

Přesně tak. Ale zase je tu problém, že někdo musí dostat černého Petra, nedostane se do nominace. Každý hráč se musí snažit chytit za pačesy šanci, kterou dostane. Je to i o tom, že každý hráč na sobě musí pracovat v tréninku i zápase. Jsem rád, že to máme takhle. V prosinci jsme v určitých fázích vařili z vody. Kdo měl ruce a nohy, ten hrál. Ale je tu ještě otázka, jak na tom budou hráči po nemocech a zraněních. Někteří z nich ještě nejsou připraveni hrát od samého začátku. I proto máme domluvené utkání s Plzní.

Máte k dispozici více variant v rozestavení?

Uvažujeme o variantách, které bychom si nacvičili. Ale za tu dobu, co tu jsem, jsme mohli těžko něco nacvičovat, když nám řada hráčů chyběla a někteří noví přišli. Zaměřili jsme se na dva systémy, nebo spíš pravidla v systému, v tom jsme chtěli být účelní. Různé varianty budeme nacvičovat, ale dřív by to nemělo ještě takový smysl.

Chtěli byste kádr ještě nějak do konce přestupového okna doplnit?

Nepřemýšlíme nad žádným posílením, kádr máme takřka uzavřený. Může ale nastat varianta, že se například vrátí Honza Fortelný. A možná, že někteří hráči odejdou, protože ten kádr je opravdu široký. Chceme ho propojit s béčkem, už jsme se domlouvali s Jardou Kolínkem. Spíš než bychom přemýšleli nad posílením pro jaro, tak si dáváme dohromady varianty posílení pro léto.

Ještě k tomu širokému kádru - většinou byla jara osekaná, zápasů tolik nebylo. Nyní je to ale změna. Je tam pohár, hodně ligových zápasů, hrozba karantény…

To ano. Víme, že jarní část bude náročná a dlouhá. Věřím, že covid soutěž už nebude narušovat, že se vše odehraje v daných termínech. Ale nechceme už připustit riziko, nechceme, aby se opakoval podzim. V prosinci se nám dařilo, nemůžeme ale usnout na vavřínech. Posilovala i konkurence, nebude to opravdu lehké. A chceme uspět nejen v lize, ale i v poháru.

Koukáte v tabulce nahoru, nebo spíš dolů?

Každý kouká nahoru, kdo by tam nechtěl hrát. Ale my musíme koukat i dolů. Nechceme, aby závěr soutěže byl z naší strany hektický. Pořád ještě jsme dole, tabulka je zkreslená, protože se pár zápasů bude dohrávat. Takže je to tak, že se musíme teď dívat hlavně dolů, ale když budeme úspěšní, můžeme se dívat i nahoru. Ztráta na první osmičku není velká.

Už v pátek máte doma Jablonec. Jaký to může být zápas po tak krátké pauze?

Jablonec v závěru podzimu působil velmi dobrým dojmem. Teď se mu v přípravě dva zápasy nevydařily, ale my nevíme, v jaké fázi mužstvo Petra Rady v přípravě bylo, třeba zrovna drtilo fyzičku. Jablonec má stoprocentně velmi kvalitní tým, proto je v tabulce druhý. Byl bych rád, kdybychom hlavně doma vítězili. Rozhodně nechceme rozdávat body, chceme se o ně doma prát. Co se výsledku a hry týče, tak myslím, že po krátké pauze bude v pátek možné všechno.