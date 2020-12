"Skláři" po sérii nezdarů spadli do pásma, kde se bojuje o holé přežití. Čtyři porážky v řadě srazily vaz Stanislavu Hejkalovi, který na Stínadlech působil od podzimu 2018.

Spekulovalo se, že by se "žlutomodrých" mohli ujmout Michal Bílek, Zdeno Frťala nebo Jiří Jarošík. Nakonec si ale Tepličtí plácli s Kučerou. Důvod? "Hledali jsme trenéra, který se nebojí vypjatých momentů a umí také dobře pracovat s mladými hráči. Ty navíc dobře zná i ze svého působení u reprezentační dvacítky, kde je na postu asistenta. Naším cílem je co nejrychlejší posun z pater tabulky, ve kterých se nyní nacházíme, ideálně do její horní poloviny," tvrdí sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek.

Šestačtyřicetiletý Kučera byl velmi dobrým obráncem. Hrál v Opavě, Olomouci, zkušenosti má také z německé Arminie Bielefeld. Jeho trenérská praxe? Béčko Sigmy Olomouc, Znojmo, Baník Ostrava, Jihlava. Na výrazný úspěch zatím čeká. "Jsem rád, že mě Teplice oslovily. Věřím, že posuneme mužstvo nahoru. Vím, že nás čeká těžší začátek vzhledem k losu i zraněním a nemocem. Budeme muset zmobilizovat všechny síly a udělat do zimy co nejvíce bodů, aby jaro nebylo v totální hektice," řekl nový teplický trenér po svém příchodu.

Společně s ním na Stínadla přicházejí asistent Josef Dvorník a trenér gólmanů Josef Hanzálek. V Teplicích tak už kromě Hejkala nebudou působit ani Pavel Drsek a Kamil Čontofalský. "Tato obměna realizačního týmu je impuls i pro hráče. S Pepou Hanzálkem jsem působil ve Znojmě i v Jihlavě, takže znám jeho práci velmi dobře. Pepu Dvorníka znám ještě z hráčské kariéry, mám na něj velmi dobré reference, je to podobná krevní skupina a máme stejný pohled na fotbal," řekl Kučera o svých parťácích.



V pondělí měli fotbalisté Teplic volno, první trénink pod novým koučem je čeká v úterý odpoledne. "Začneme se chystat na Mladou Boleslav. Budeme se snažit co nejdříve vtloukat hráčům naší strategii a automatismy, které po nich budeme chtít, aby to co nejrychleji vnímali a chápali," přidává Kučera.