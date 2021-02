„Bod je pro nás perfektní, velká vzpruha pro hráče. Bylo to těžké, kvalita soupeře je obrovská. Jsem rád, že jsme nakonec remízu uhráli,“ řekl pro utkání Radim Kučera, trenér FK Teplice a přál si, aby jeho svěřenci podobně hráli i jiná utkání: „Proti Slavii jsme byli koncentrovanější než jindy, snad budeme i v dalších zápasech.“

„Šli jsme proti Slavii z pozice outsidera, ale zapracovali a naštěstí jsme vyrovnali. Bod je pro nás v dané situaci hrozně důležitý,“ uvedl teplický kapitán Jakub Mareš, právě autor vyrovnávací trefy, včerejší jeho branka byla v probíhající sezoně už sedmá: „Naštěstí jsem to na těžkém terénu, který opravdu nebyl ideální, zvládl a balon mi neodskočil.“

Nadšení domácích kontrastovalo s rozpaky na straně Slavie. „Celý zápas se nám nepovedl, neměl fotbalové parametry, bylo to hrozný, soubojovaná. Hráli jsme špatně, navíc máme spoustu zraněných,“ litoval očividně zklamaný slávistický trenér Jindřich Trpišovský, podle kterého jeho tým inkasoval z jediné šance domácích…

Téměř celý první poločas na těžkém terénu velmi dobře hrající Teplice držely proti vysoce favorizované Slavii bezbrankové skóre. Pak ale Traoré přehodil chybující domácí obranu a nabíhající Oscar potrestal váhajícího brankáře Čtvrtečku gólem.

Teplice před zraky od března nového ředitele Rudolfa Řepky měly jednu velmi dobrou příležitost, ke skórování, Mareš ale sám před Kolářem netrefil míč ideálně. Jinak se družina trenéra Kučery soustředila spíše na defenzivu, v níž působila disciplinovaně.

Na „sklářích“ gól do šatny zanechal stopy jen v úvodu druhé půle. Pak se znovu svému soupeři vyrovnali a co víc, dokonce se jim povedlo vyrovnat i skóre. Prsty v jejich gólovém úspěchu má nejen skórující Mareš, ale i Fortelný, který ho do šance uvolnil.

Hru Slavie pak měli za úkol oživit střídající Stanciu a Provod, hosté si ale nedokázali s nimi na hrací ploše vytvořit dobrou šanci. „Ztratili jsme dva body, při gólu na 1:1 jsem Mareše mohl podkopnout, ale neudělal to. Asi jsem měl,“ litoval slávistický středopolař Jakub Hromada, který se na těžký terén nechtěl vymlouvat: „Bylo to rozbité, ale pro oba týmy stejné. Nedá se v tomto období asi co dělat…“

Teplice tak braly svůj teprve druhý jarní bod, má ale pro ně cenu zlata.