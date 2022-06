„Kádr se neposílil, ale oslabil. Musíme ten náš Titanic do nové sezony spravit, natřít novými barvami,” nehází předem flintu do žita kouč Jiří Jarošík, i když přiznává, že spaní nemá rozhodně lehké. „Chci tu mít nějaký úspěch, jdu na trh se svým jménem. To víte, že vnímám, že je tu hodně práce, že není lehké tým postavit.”

Kam se poděli fotbalisté, na které Severočeši v závěru sezony spoléhali? Marešovi nebyla na Stínadlech prodloužená smlouva, Fortelný, Sejk a Tijani se vrátili do svých mateřských klubů; Sejk míří na hostování do Jablonce, s nímž má Sparta čilý obchod, Tijaniho koupila ze Slavie Plzeň.

„Chápu, že Sejk jde do Jablonce. Spartě nemáme co nabídnout. Můžeme je hráče přemlouvat horem dolem. Až někoho prodáme do Slavie, Sparty, tak si také budeme moct diktovat pomínky. Takhle Jablonec prodá Spartě Zeleného, za něj z ní dostane hráče, na které si ukáže. My chtěli i nějaké hráče z druhé ligy, ale museli bychom za ně platit třeba i tři miliony. Ty nemáme,” vnímá Jarošík realitu.

Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek horečnatě shání místo zmiňovaných hráčů náhradu, zatím žlutomodří ulovili z Karviné stopera Soufaineho Dramého, ze Slavie přichází záložník Jakub Křišťan, který hrál proti Teplicím baráž za Vlašim, a z Prostějova univerzál Jakub Urbanec. „Podpis Dramého a Křišťana se zatím ladí. Dál jednáme, máme několik hráčů rozdělaných. Řešit chceme minimálně dva posty, chceme levonohého hráče a také útočníka. Na to, že by někdo přišel ze Sparty nebo Slavie, se ale neupínáme,” tvrdí Vachoušek.

Brankáři koukají fanynkám na prsa a pouští hloupé góly. Stojí to prý za to!

Jak trenér Jarošík hodnotí nové tváře? „Kubu Urbance znám z Prostějova, může hrát na více postech, druhý Kuba, Křišťan, proti nám hrál baráž a moc se nám líbil, je to poctivý a pracovitý kluk. Dramé by mohl nahradit Tijaniho, má na to všechny předpoklady, umí česky dirigovat obranu, má výbornou figuru. Navíc ještě zkoušíme Romana Čerepkaie ze Slovanu Bratislava. V kádru máme asi třicet hráčů, ale chtěl bych jich tak patnáct,” přiznává teplický lodivod.

Vyjádřil se také k pro někoho nečekanému odchodu Jakuba Mareše. „Chceme teď sázet na mladší a běhavější hráče. Jakub nám hodně pomohl, rozloučil se s Teplicemi jako král, jako legenda. Na tu baráž bude jednou vzpomínat hodně dobře."

Kdo je nyní v kádru?

Brankáři: Tomáš Grigar, Filip Mucha, Luděk Němeček. Hráči: Alois Hyčka, Tomáš Vondrášek, Jan Knapík, Štěpán Chaloupek, Jan Shejbal, Ngosa Nsunza, Lukáš Mareček, Robert Jukl, Daniel Trubač, Patrik Žitný, Tomáš Kučera, Ladislav Kodad, Filip Žák, David Ledecký, Josef Švanda, Jakub Emmer, Mohamed Elmaghrabi, Jakub Urbanec, Vicu Bulmaga, Dominik Procházka, Jakub Hora, Matyáš Vachoušek, Jakub Křišťan, Soufiane Dramé, Roman Čerepkai

Teplice jsou už nyní pasované na hlavního kandidáta sestupu, což Jarošíka motivuje. „Podobné články vylepíme v kabině, hráče to nabudí,” usmívá se. Pak ale zvážní. „Všichni víme, že na přestupy je minimum peněz. Proto se kádr skládá složitě. Ale s vedením se mi pracuje dobře, tak věřím, že dáme dohromady mužstvo, které dokáže předpoklady novinářů vyvrátit. Měl jsem sice dovolenou, ale na fotbal jsem nemyslel snad jen dva dny.”

FK Teplice už v květnu oznámil, že hledá nového majitele či investora, jednání se prý vedou se třemi potenciálními zájemci, dva jsou ze zahraničí, jeden z Česka. Jedním z nich má podle zákulisních informací být nejmenovaná společnost z Rakouska. „Pokud by se jednání dotáhla do konce, tak by to pro klub bylo velké plus. Ale přípravu by to určitě neovlivnilo,” neskrývá naději na vylepšení rozpočtu Vachoušek.

Příchody:

Soufiane Dramé - v jednání přestup z MFK Karviná po konci smlouvy

Jakub Urbanec - přestup z Prostějova

Jakub Křišťan - v jednání přestup ze Slavie Praha

Jakub Emmer - návrat z hostování

Josef Švanda - návrat z hostování

Vicu Bulmaga - z B mužstva

Mohamed Elmaghrabi - z B mužstva

Jakub Hora - z B mužstva

Dominik Procházka - z B mužstva

Matyáš Vachoušek - z B mužstva

Roman Čerepkai - testy do 2. července



Odchody:

Jan Čtvrtečka - konec hostování

Karel Hasil - konec smlouvy

David Černý - konec smlouvy

Ondřej Mazuch - konec smlouvy

Mohamed Tijani - konec hostování

Jan Fortelný - konec hostování

Václav Prošek - konec hostování

Jakub Mareš - konec smlouvy

Václav Sejk - konec hostování

Matias Succar - konec hostování

Štěpán Krunert - konec hostování, neuplatnění opce

Matěj Radosta - pokračování hostování ve Varnsdorfu

Pavel Moulis - testy v FK Dukla Praha

Komplikací pro Teplice je pád Ústí nad Labem ze druhé ligy, kam často posílaly hráče na rozehrání. „Pád Ústí je pro nás velký problémem, protože jsme měli blízko druhou ligu, posílali jsme tam hráče. Teď se budeme snažit víc spolupracovat s Varnsdorfem, s panem Gabrielem jednáme,” uvedl Vachoušek.

V rámci letní přípravy se Teplice utkají s Ústím (25. 6. od 11 hodin v Dubí), s Varnsdorfem (29. 6. od 11 hodin v Modré), Mladou Boleslaví (2. 7. od 11 hodin v Mladé Boleslavi), německým SC Hallescher (9. 7. od 14 hodin v Grimmě), Drážďany (16. 7. od 15 hodin na půdě soupeře) a Duklou Praha (23. 7. od 11 hodin na Julisce).