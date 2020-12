Teplice se poprvé sejdou 2. ledna po obědě, poté budou mít první trénink. Odpadl jim zápas s mužstvem Baník Most-Souš, hrát budou pouze 8. ledna na Stínadlech proti Žižkovu (18.00). "Most je amatérský tým, při momentálních opatřením dle systému PES nemůže utkání odehrát," objasňuje situaci tiskový mluvčí teplického klubu Martin Kovařík.

"Problém v krátké přípravě nevidím. Vlastně to ani není příprava. Jen první týden se zapojí víc silové věci, pak už se najede na běžný týdenní mikrocyklus," zamýšlí se Kučera nad tím, co jeho tým čeká. Pro hráče je to něco nového, ale jsou rádi, že nebudou mít galeje. Uvidíme, jak to nakonec budou vnímat, když na to nebyli zvyklí. Ale v téhle době covidu se člověk musí přizpůsobovat čemukoliv," pokračuje teplický trenér. Podle něho půjde hlavně o psychické zotavení po náročném programu. "V Německu nebo v Anglii zimní pauzy nejsou, ale je hodně dlouhá v létě. My mívali pět šest týdnů. Takže i naši kluci budou moct v létě vypnout. I když plánovat to zatím nejde, protože nevíme, co se do té doby stane."

Posily? Tepličtí už před pauzou testovali Francouze Rubena Droehnle a také Tomáše Egerta, oba na post stopera. Droehnle na severu Čech uspěl, Egert naopak smlouvu nedostal. "Kromě Rubena Droehnle, který se zapojí od začátku přípravy, máme rozpracované také další posily. Fanoušky o nich budeme informovat ihned, jak bude vše dotaženo a uzavřeno," slibuje Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel FK Teplice.