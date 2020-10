Až na šestý pokus se dočkali fotbalisté Slezského FC Opava v letošním ročníku FORTUNA:LIGY vítězství. Na domácím trávníku porazili Teplice 2:1. Domácímu kouči Radku Kováčovi spadl kámen ze srdce, naopak teplický Stanislav Hejkal cítil velkou křivdu. Namíchla ho penalta ze závěru prvního poločasu, která byla nařízena za ruku Černého. Severočeši tak už počtvrté prohráli.

SFC Opava-Teplice - Teplice 2:1 | Foto: Deník / Petr Widenka

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Měli jsme tři tutovky, ty nedáme a pak dostaneme gól, po kterém jsme úplně vypadli ze hry,“ poznamenal trenér Opavy Radoslav Kováč. Severočeši měli poté několik nebezpečných momentů. Hlavně Vukadinovič docela slušně větral Večerku. „Musím přiznat, že jsme měli i štěstí, kdyby daly Teplice druhý gól, tak bychom to měli strašně těžké,“ konstatoval Kováč. V samotném závěru se po Didibově autu dostal ke střele Texl, trefil Černého a sudí Orel nařídil penaltu, kterou Žídek proměnil. „Už před zápasem jsem cítil různé tlaky, vlivy, s tím ale musíte žít. VAR penaltu posvětil,“ těžce rozdýchával inkriminovaný moment teplický kouč Stanislav Hejkal. „Věděli jsme, že rozhodčí Opavě v domácím prostředí pomůže jak může. Pořád se to opakuje, nemám k tomu co říct. Výkon pana Vorla byl podprůměrný,“ vztekal se kapitán Jakub Mareš.