„Je důležité se dobře do hráčů trefit, snad se nám to povedlo. Někomu asi bude přechod trvat. Druhá liga je jiná než první, nebo po zranění trvá se do toho dostat. A co se týče Sejka, tak je to velký talent, udělal velký progres za poslední rok. Je to Severočech, chtěl jsem ho už do Ústí. My chtěli kluka, který běhá, je hodně pracovitý. Chceme po něm, aby nám pomohl i do defenzivy. Hrál za jednadvacítku, tak uvidíme, jak zvládne ten nejtěžší krok - přesun z druhé do první ligy,” komentuje Jarošík nové tváře.

Posílením je podle něho i návrat Kučery a Žitného, kteří byli dlouhodobě mimo hru vinou těžkých zranění. „Kádr se zkvalitnil, vznikla větší konkurence. V přípravě jsem z týmu cítil, že v něm je zdravé konkurenční prostředí. Hrát budou ti, kteří budou makat.”

Jediným negativem zimní přípravy je další zranění obránce Jana Shejbala. „Ten by se nám moc hodil. Jeho absence bude citelnou ztrátou, protože by byl v sestavě stěžejním hráčem,” mrzí Jarošíka.

Nervozitu z hráčů přes sobotním startem necítí. „V kabině jsme se vůbec nebavili o tom, že hrajeme o záchranu. Myslím, že to nikdo v hlavě zatím nemá. Nechci, aby to kluky svazovalo. Bude se to ale odvíjet od výsledků. Půjdeme zápas od zápasu. Víme, že nestačí hrát dobrý fotbal, hlavní je bodovat.”

Prvním soupeřem Teplic bude od sobotní třetí hodiny odpolední mužstvo Bohemians Praha, které také zažilo nevydařený podzim. „Klokany jsem sledoval. Konec podzimu se jim nevydařil. Je to nevyzpytatelný soupeř, umí zahrát i vyhořet. Má zkušený kádr. Těžko se dá ale číst jeho jedenáctka. Když podáme náš nejlepší výkon, tak se nemusíme koukat doleva doprava,” je přesvědčený teplický trenér.