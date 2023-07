VIDEO: Teplice mají Havelku. Jsem rád, že přestup nakonec vyšel, řekl záložník

Třetí pokus vyšel. Zatímco Filip Souček zamířil do Jablonce a Ondřej Čelůstka se vrací do Zlína, tak 25letý kreativní fotbalový středopolař Filip Havelka už na teplická Stínadla přestupuje. "Jsem rád, že se to dotáhlo, že to dopadlo, protože se to asi deset čtrnáct dní táhlo, když jsem tady byl na testech. Líbí se mi tady, stadion i klubové zázemí je na úrovni," řekl bývalý mládežnický reprezentant, hráč pražské Sparty, Liberce nebo Českých Budějovic.