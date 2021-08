K aktuální situaci „sklářů“ se na vyzvání fanoušků vyjádřil na facebookovém Diskuzním fóru klubový ředitel Rudolf Řepka. „Chápeme, že fanoušky situace znepokojuje. Vedení FK Teplice je na tom podobně. Na druhou stranu nemůžeme činit unáhlená rozhodnutí, i když situace není ideální,“ vzkázal. Svou myšlenku rozvedl. „V tuto chvíli jsme odehráli tři zápasy, ve dvou z nich jsme herně nepropadli, i když jsme body nezískali. Až na ten poslední, který se nám opravdu nepovedl. Věříme, že tento trend nebude mít pokračujícího trvání. Do reprezentační přestávky nám zbývají další tři utkání. I přes velmi těžké vylosování věříme, že se situace začne rychle obracet k lepšímu a áčko začne být bodově úspěšné.“

Řepka dále vyzval žluto-modrou fanouškovskou obec k co nejsilnější podpoře v těžkých chvílích.

Severočeši oznámili, že se o jejich dres poperou dva mladí hráči ze zahraničí. Na Stínadlech už několik týdnů trénuje kapitán reprezentace Moldávie do devatenácti let Vicu Bulmaga, kterému bylo nedávno teprve 18 let. Hrát může v obraně i ve středu pole. Podepsal smlouvu na čtyři roky. „Je to velmi talentovaný hráč, už hrál sezonu mezi dospělými,“ prozradil sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek. V nejbližších dnech dorazí do lázeňského města na testy také devatenáctiletý levý obránce z Pobřeží slonoviny Chris Alphonse Nandjui.