„Pokud baráž nezvládneme, nemáme v první lize co dělat,“ řekl už před kvalifikací teplický trenér Jiří Jarošík, jenž hlavní misi u sklářů zvládl naplnit.Baráž rozhodlo už první utkání, které Teplice doma na Stínadlech před více než sedmi tisicovkami diváků vyhrály 3:0.Odveta byla i s ohledem na výsledek z prvního duelu vyrovnanější, avšak žluto-modří dvakrát na jednobrankový náskok Vlašimi rychle odpověděli a drama nedopustili.

„V Kollárovce zázrak se nachází,“ zní v klubové hymně Vlašimi.

O jeden takový se pokoušeli svěřenci Martina Hyského, když v domácím prostředí museli smazat tříbrankové manko, aby dál mohli snít o postupu do FORTUNA:LIGY. Od toho se také vyvíjelo utkání.Jenomže v bráně Teplic stál Grigar, který několikrát podržel svůj tým. A když už se domácí dostali dvakrát do vedení s nadějí, že by přece jenom mohli zdramatizovat zápas, tak hosté přišli s rychlou odpovědí, která jim zaručovala udržení se v nejvyšší soutěžiVlašimští se chtěli rozloučit adekvátně s letošní povedenou sezonou a před domácími fanoušky rozpoutali ve 33. minutě gólovou smršť, kdy Svoboda střelou pod břevno otevřel skóre. Sotva ale gólové oslavy skončily, tak vypukla radost na druhé straně. Jeden z klíčových mužů celé baráže Mareš si naskočil na roh a hlavou srovnal.

Ještě jednu naději vykřesal domácím Zlatohlávek, který se zorientoval ve skrumáži a zařídil svému týmu vedení 2:1 po poločase.Hostujícímu kouči Jiřímu Jarošíkovi ale vyšlo parádně střídání. Po změně stran poslal na hřiště Sejka, který se mu po čtyřech minutách odvděčil vyrovnávací trefou. Vlašim se pokoušela o zápletku. Dvě hlavičky Gninga ale zlikvidoval Grigar, a když už byl po překonán po střele Riga, tak ho zastoupili na čáře obránci.Na druhé straně se musel činit i Vágner, který reflexivně vyrazil nad břevno střelu Mareše z malého vápna nebo následně i Ledeckého. Teplice i už však náskok pohlídaly a udržely se v nejvyšší soutěži i pro příští sezonu.Baráž o nejvyšší soutěž se hrála v samostatné historii teprve podruhé a vrátila se po třech letech. Předloni ji vedení profesionálních soutěží kvůli koronaviru v opavském mužstvu zrušilo a před rokem se nehrála vzhledem k rekordnímu počtu 18 účastníků první ligy.Také v premiérové baráži roce 2019 uspěly oba prvoligové celky. Karviná tehdy zdolala Jihlavu a Příbram předčila Brno. Zbrojovka si letos vybojovala návrat do nejvyšší soutěže jako vítěz druhé ligy.

Baráž o fotbalovou FORTUNA:LIGU, 2. zápas:

Vlašim - Teplice 2:1 (1:1)

Branky: 33. Svoboda, 39. Zlatohlávek (Broukal) – 35. Mareš, 49. Sejk. Rozhodčí: Szikszay – Nádvorník, Volf. ŽK: Zlatohlávek, Solomon – Mareš, Tijani, Hyčka, Vondrášek. První zápas: 0:3. Udržely se Teplice.

Sestavy:

Vlašim: Vágner – Icha (81. Hošek), Breda, Broukal, Svoboda – Rigo (81. Toula), Suchan (88. Lehoczki), Křišťan, Jurásek – Gningue (81. Zinhasović), Zlatohlávek (66. Solomon). Trenér: Hyský-

Teplice: Grigar – Hyčka (90+2. Prošek), Vondrášek, Shejbal, Tijani – Fortelný (68. Kodad), Trubač, L. Mareček, Kučera, Nsunzu (46. Sejk) – Mareš (80. Ledecký). Trenér: Jarošík.

NAJDETE SE? Volný vstup, pivo, parádní atmosféra. To byla baráž v Teplicích