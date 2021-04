„Sparta je favorit utkání, pod Pavlem Vrbou se zvedla, sbírala hodně bodů a ztratila pouze v Českých Budějovicích. Nečeká nás nic jednoduchého, navíc se budeme muset obejít bez Čtvrtečky a Fortelného, kteří jsou hráči Sparty. Doufám, že se do nominace už připojí hráči, kteří byli v rekonvalescenci. Budeme chtít Spartu potrápit a ukázat se v dobrém světle,“ slíbil teplický trenér Radim Kučera, jehož tým hraje v nejvyšší soutěži o udržení.

Žluto-modří využili reprezentační pauzu na tréninkový proces a rekonvalescenci po různých zraněních.

„Potrénovali jsme a udělali jsme si testování, někteří hráči doléčili své šrámy, takže to bylo celkem pestré. Využili jsme čas ke všemu, co jsme potřebovali, což nám hodně pomohlo. Věřím, že nás to zase posune o něco dál,“ dodal Kučera.

Sparta hlásí k tradičnímu rivalovi mezi českou elitou respekt. Cíl mají ale přesto jasný – tříbodový. „Teplice jsou nepříjemný soupeř, musíme si dát pozor, zaměříme se na jejich ofenzivní hráče,“ prozradil sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka záměr s tím, že nebudou k dispozici zranění obránce Hancko a forvard Kozák.

„Měli jsme přípravný zápas s Žižkovem (3:1), trénovali jsme a snad máme formu,“ řekl autor jedné z branek proti Viktorii sparťanský útočník Adam Hložek.

„Já už také dva týdny po měsíční pauze trénuji. Julda (Juliš) i Libor Kozák jsou zranění, já jsem připraven, už mi zápasy chyběly,“ uvedl další ofenzivní hráč domácího favorita Matěj Polidar.

V před velikonoční přestávce byla možnost se na Stínadlech vrhnout nejen do tréninku, ale také do prací na hrací ploše. V závěru jarní části sezony by měla být před letní plánovanou rekonstrukcí v lepším stavu, než tomu bylo doposud. „Hned po zápase s Bohemians jsme využili speciální stroj na dosetí,“ upřesnil klubový technický ředitel Mojmír Vajrych.



Sobota, 18:30: Sparta (2.) – Teplice (14.)

Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita – Wiesner, Vitík, Čelůstka, Hanousek – Plavšič, Pavelka, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Ladislav Krejčí I – Hložek.

Teplice: Grigar – Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Droehnle – T. Kučera, Jukl – Kodad, Žitný, Moulis – Řezníček.

Absence: Juliš, Kozák (oba zranění), Štetina (rekonvalescence), Hancko, Karlsson, Ladislav Krejčí I, Minčev (všichni nejistý start) – Čtvrtečka, Fortelný (oba dohoda klubů), Radosta, Shejbal, Heidenreich (všichni zranění), Mareš (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo – Fortelný, Gabriel, Jukl, Mareš, Moulis, Trubač, Žitný (všichni 3 ŽK).