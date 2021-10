Glosa Františka Bílka o aktuální situaci ve fotbalových Teplicích, které jsou po třinácti kolech na předposlední příčce prvoligové tabulky.

I záložník Teplic Jan Fortelný ví, že situace Teplic je velmi vážná | Foto: Deník/František Bílek

Severočeské derby Teplice – Liberec bylo ukázkou toho, jak může (a nemusí) zafungovat výměna trenéra. Slovan pod koučem Kozlem zabral, z bažin se vydrápal na pevnou zem, „sklářům“ naopak trenérská výměna nepomohla, v lize i pod Jarošíkem čtyřikrát v řadě prohráli. Nic ale není černobílé. Troufám si tvrdit, že i kdyby si trenéři pozice prohodili, čili místo Hoftycha by pod Ještěd zamířil Jarošík a místo Kučery na Stínadla Kozel, byl by výsledek stejný. S Teplicemi by totiž s největší pravděpodobností nic nesvedli ani Mourinho nebo Guardiola. Rozhodují jiné faktory. Slovanu se povedlo na kraji podzimu kádr vhodně doplnit, Teplice sáhly s cizinci (už poněkolikáté) totálně vedle. Jejich možnosti jsou omezené, od toho se vše odvíjí. Nedávno byla v Teplicích belgická delegace z AGC, jednalo se i případném navýšení rozpočtu. Všichni, kteří drží palce teplické kopané, doufají, že vedení tradičního severočeského klubu dokázalo Belgičany přesvědčit o nutnosti zimní investice do zbídačeného kádru. Pokud totiž na Stínadlech peníze na posily neseženou, po čtvrt století se v lázeňském městě bude hrát znovu jen druhá liga.