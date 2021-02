Kouč "sklářů" Radim Kučera dal šancí hráčům, kteří nebyli v sobotu proti Karviné v základu, velkou radost mu ale neudělali. Slávisté přijeli s velmi mladým týmem, jedinou známou tváří byl 33letý Michal Švec.

Teplice šly sice rychle do vedení, když se na zadní tyči prosadil Kodad, další šance ale zůstaly nevyužity. Ve 23. minutě Pražané srovnali z pokutového kopu, který "vyrobil" Mareček, chvíli poté ale vrátil domácím vedení Žitný, respektive jeden z obránců Slavie, který jeho centr usměrnil do vlastní brány. Do kabin se ale šlo za stavu 2:2, hosté totiž dokázali jednobrankové manko znovu smazat.

Také druhý poločas byl na branky bohatý. V brance Severočechů nahradil Němečka Čtvrtečka.

Hned po obrátce poslal Slavii do vedení z brejkové situace Douděra, pak se parádně trefil Mareček - 3:3. Závěr přípravnému duelu Teplicím nevyšel, góly už dávali pouze "sešívaní". Největší šanci "sklářů" měl Vukadinović, v závěru ale neproměnil pokutový kop.

V neděli od 14 hodin hrají Tepličtí doma ligový zápas s Pardubicemi.

FK Teplice - SK Slavia Praha B 3:5 (2:2)

Branky: 1. Kodad, 25. vlastní, 53. Mareček - 25. Křišťan (PK), 44. Višinský, 50. Douděra, 58. Hroník, 87. Kubáň

Teplice: Němeček (46. Čtvrtečka) - Heidenreich, Ljevaković (59. Kováč), Droehnle - Kodad, Mareček, Žitný, Černý - Radosta - Vukadinović, Řezníček (73. Šup).

Slavia B: Vágner - Bárta (70. Nikl), Matys, Švec, Hošek - Samek (70. Alijagič), Křišťan, Hroník (62. Kubáň) - Douděra (62. Kopáček), Kneifel (62. Vlasák), Višinský (70. Starý)