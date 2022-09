Teplická parta Jiřího Jarošíka jde v poháru dál. V prodloužení rozhodl Vachoušek

Přežili klinickou smrt a v prodloužení rozhodli. Fotbalisté Teplic s velkým štěstím zvládli vstup do domácího poháru, když vyhráli na Žižkově nad tamní Viktorkou 2:1. Vítězný gól dal ve 102. minutě Tadeáš Vachoušek. „Bylo to trápení. Bohužel jsme k utkání přistoupili špatně, i když jsem to hráčům několikrát říkali," mrzelo kouč hostů Jiřího Jarošíka.

Teplice - Sparta 2:2 | Foto: Deník/František Bílek