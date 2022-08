Máte se spoluhráči zábavné cesty, i když se nedaří?

Máme hlavně chvíli čas pro sebe, můžeme debatovat o tréninkách, zápasech, celkové situaci. Začátek sezony nebyl ideální, ale ty cesty jsou většinou zábavné.

Jak se vůbec stalo, že jste se octil na severu Čech. Hraje velkou roli právě Jiří Jarošík?

Dnešní situace na přestupovém trhu není lehká. Daleko lepší kluci nemůžou najít mančaft, ještě v tuto chvíli jsou bez angažmá. Já měl víc možností, ale trénoval jsem sám a už jsme cítil, že chci být s nějakým týmem, mít s ním zatížení. Sice spolupracuji s lidmi, kteří jsou fantastičtí a dobře mě připravují, abych mohl rychle naskočit, ale moje touha být s mančaftem už byla větší. Šel jsem do Teplic i kvůli trenérovi Jarošíkovi, je to tak. Jsem tu na půl roku, ale uvidíme, jak to bude dál, třeba se to ještě prodlouží. Já teď ale žiju přítomností, chci pomoct Teplicím získávat body.

Už jste prošel několika týmy. Dá se říct, že jste takový fotbalový cestovatel? Máte rád výzvy v podobě nových angažmá?

Má to své pro i proti. Byl jsem tři roky v Liberci a když jsem šel do Plzně, tak jsem si říkal, že tam vydržím nějaký čas, třeba i do konce kariéry. Ale změnilo se to, s tím jsem si musel poradit. Fotbal takové okamžiky přináší, fotbalista vede často kočovný život. Získal jsem řadu zkušeností, podíval jsem se i na své první angažmá do zahraničí. Je to tak, že fotbalista potkává nové lidi, nabírá zkušenosti. Pro někoho je lepší, když je v týmu dlouhodobě. Já neřeknu, jestli mi to vyhovuje, nebo ne. Beru to tak, že ve fotbale to tak prostě je. Teď jsem tu a chci pomoct Teplicím.

Jak náročné je pro vás osobně se do sestavy nového týmu začleňovat? Zvlášť, když se mužstvu nedaří…

Teď jsem hrál proti Bohemce poprvé v základu, předtím v Liberci jsem naskočil v průběhu zápasu. Potřeboval jsem ještě chvíli času, abych dotrénoval zatížení. Do té doby jsem trénoval sám.

Jaký byl duel s Pražany, který Teplice prohrály 0:1, z vašeho pohledu?

S Bohemkou jsme zvládli ten zápas v defenzivě dobře, bohužel jsme nebyli nebezpeční směrem dopředu. Ale pracujeme na tom. Máme nějaký cíl, který chceme dosáhnout. Je to dlouhodobý proces, ale věřím, že se to ubírá správným směrem.

Matěj Hybš, posila Teplic (vlevo)Zdroj: Deník/František Bílek

V Teplicích se hraje na tři stopery vzadu, vyhovuje vám tento systém?

Zatím takhle hrajeme, uvidíme, jak bude další zápas, jak budou pak následující zápasy. Je to jedna z variant týmu, kterou má Jirka rád. Přišel jsem sem s tím, že chci pomoct týmu, ať mě dá trenér na jakoukoliv pozici. Teď jsem hrál levého stopera, mám s ním zkušenost z minulých let, hrával jsem to třeba pod trenérem Zdeňkem Ščasným ve Spartě. Až na jednu standardku jsme to zvládli skvěle, bohužel jsme neuhlídali hráče na zadní tyči. Jsou to maličkosti, které nás můžou do dalších zápasů posunout.

Teď jedete do Ostravy, což bude jistě těžký soupeř.

On každý zápas bude těžký, ať už hrajete za jakýkoliv tým. Vyhrávat musíte nahoře i dole, navíc liga je čím dál tím víc vyrovnanější. Baník je určitě velmi kvalitní soupeř, posílil, má spoustu mladých kluků. Start neměl ideální, jak by si jistě představoval. Má ale zkušeného trenéra, určitě tým na nás velmi dobře připraví. My po tom nepovedeném začátku jedeme pro body.