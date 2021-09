„Měli jsme rozjednáno několik variant, šlo o hráče z českých klubů i ze zahraničí. Nakonec se nám podařilo dotáhnout příchod hráčů ze zahraničí. Věříme, že nám pomohou zvýšit kvalitu našeho kádru,“ říká ředitel klubu Rudolf Řepka.

Prvním příchodem je peruánský útočník Matías Succar, který do Teplic míří z rakouského LASKu. Dvaadvacetiletý hroťák před příchodem do Evropy nastupoval v domácí nejvyšší soutěži. Po lednovém příchodu do Rakouska hostoval během jara ve druhé nejvyšší soutěži. Od letního návratu do LASKu nastoupil v jednom zápase předkola evropských pohárů. Na Stínadlech bude majitel peruánského a libanonského občanství hostovat do konce letošního ročníku s následnou opcí na přestup. „Jde o talentovaného útočníka, který už se zabydlel v Evropě a měl by u nás prokázat své schopnosti,“ přeje si Řepka.

Druhou posilou je Francouz Amadou Diallo, který přichází na Stínadla jako volný hráč. Sedmadvacetiletý křídelník naposledy působil v Ázerbajdžánu v Sabah FK, předtím nastupoval v domovské Francii a také v Belgii. V belgické Proximus league vstřelil čtyři branky, v Ázerbajdžánu nastoupil do 33 utkání, ve francouzské Ligue 2 odehrál 25 zápasů. V mládeži hrál v Monaku, kde později nastupoval také za jejich B mužstvo. Kromě francouzského občanství má současně také občanství Guinei, za níž odehrál několik zápasů v národním týmu v kategorii U 23. Může nastupovat na obou křídlech či v útoku. „K týmu se připojí v následujících dnech, kvůli dodržení všech covidových nařízení,“ vysvětluje Řepka.

Přestupové období ještě nekončí, proto je možné, že na Stínadla dorazí ještě další hráč. „Prioritou bylo přivést alespoň dvě posily, abychom zvýšili kvalitu našeho kádru, ale stále pracujeme a snažíme se dotáhnout ještě nějaký příchod. Uvidíme, jestli se nám to podaří do středečního konce přestupů,“ dodává ředitel FK Teplice.

ZDROJ: FK TEPLICE