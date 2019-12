Od začátku sezony jste seděl na lavičce, ale v posledních dvou domácích zápasech vás trenér Hejkal začal stavět. Jaký z toho máte pocit?

Mám z toho velmi dobrý pocit. S trenérem se bavíme, cítím, že mi důvěřuje. Jsem rád za příležitosti, které od něj dostávám. Snažím se to co nejlíp splácet.

O víkendu proti Ostravě (1:1) jste se trenérovi odvděčil nádherným gólovým pasem na Řezníčka…

Jsem rád, že se mi to povedlo. Je hodně těžké to takhle posadit, ale nějak speciálně to nepiluju, to většinou vyplyne ze situace.

Zatímco v lize sbíráte první minuty, v reprezentační devatenáctce už patříte do základu. Je to pro vás čest?

Moc si toho vážím, že mám důvěru a že můžu předvést na světové úrovni, co umím. Musím říct, že máme skvělý mančaft a skvělého trenéra Luboše Kozla, který nás dokáže na zápasy výborně připravit. I s nejtěžšími soupeři v Evropě dokážeme uhrát výborné výsledky. Myslím, že máme slušnou šanci dostat se daleko.

O víkendu se vrátíte do Mladé Boleslavi, kde jste si na jaře odbyl ligovou premiéru v základní sestavě. Jak na svůj debut vzpomínáte?

V lize už jsem předtím nastoupil, ale tohle byl můj první zápas v základní sestavě. Myslím si, že se nám ten zápas celkem povedl. Bylo to po domácí debaklu (0:8), takže jsme chtěli uhrát dobrý výsledek, což se povedlo.

V září jste Boleslav porazili doma 2:0. Asi bude těžké na to venku navázat, že?

Ten zápas se nám povedl, byly to důležité body. Výhra byla zasloužená. Boleslav je velmi silný soupeř, což dokazují stabilně. Bude složité tam uhrát dobrý výsledek.