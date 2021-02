U Heidenreichů doma podle Davida panuje zajímavá atmosféra. "Navzájem se hecujeme, je to pro mě o to víc pikantnější! Ale žádná sázka není vypsaná. Úsek mládeže, kterému taťka šéfuje, s áčkem úzce spolupracuje, je to opravdu zajímavé."

Ještě větší atraktivitu nedělnímu utkání přidává to, že Heidenreich byl na podzim v Edenu (0:5) vyloučený za zákrok, který ani nebyl faulem. Však také díky verdiktu odvolací komise směl naskočit do následujícího zápasu Teplic proti Baníku Ostrava (2:1). "Doufám, že se to nebude opakovat. Nerad bych, aby se nám stalo to, co na podzim, ten strašlivý scénář," oklepe se teplický zadák při vzpomínce na krutou porážku, ve které má prsty i jeho nesprávně udělená červená karta, k níž došlo po souboji s Petarem Musou.

OBNOVENÁ PREMIÉRA NEVYŠLA

Před týdnem v Uherském Hradišti zažil Heidenreich obnovenou premiéru, jeho tým se ale vracel domů s nepořízenou. "Hrozně jsem se na ten zápas těšil. Doufal jsem, že by návrat mohl přijít o trošku dřív, ale ještě jsem musel pořádně potrénovat. Zápas nám ale výsledkově nevyšel. Teď máme těžký los, doma máme Slavii, jedeme do Ostravy. Musíme začít od dobré defenzivy. Neinkasovat první, musíme tam dát víc bojovnosti a třeba nám štěstí půjde naproti."

Obdivovatel Portugalce Ronalda by přivítal, kdyby jeho tým měl tolik štěstí, jako měla nedávno proti "sešívaným" Příbram, která s mistrem uhrála remízu 3:3. "To utkání jsem viděl. Příbram měla opravdu velké štěstí. Kdybychom ho měli i my, tak bych se nezlobil. Slavie má celou sezónu výbornou formu, dává hodně branek. Jediný recept, jak s ní bodovat, je podle mě bojovat."

Teplicím může hrát do karet to, že na Stínadlech bude vykartovaný kanonýr Sima. "To je jen zdání. Slavia má tak silný kádr, že i takového střelce dokáže nahradit."