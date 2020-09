Jak jste se na zápas chystal, když to vypadalo, že do něj možná nebudete moct zasáhnout?

Celý týden jsem věděl, že je ten problém v procesu řešení. Ve čtvrtek se rozhodlo, že hrát nemůžu, ale pořád byla naděje, že to může změnit naše odvolání. Pořád jsem se proto připravoval, že budu v základní sestavě. Věřil jsem, že s odvoláním uspějeme a čtyři a půl hodiny před zápasem přišla definitiva, že můžu hrát.

Žralo vás, jaká nespravedlnost se vám v Edenu stala?

Ono je to vidět na videu z mého výrazu po tom zákroku. Nechápal jsem, co se pískalo. Byl to normální souboj, kterých je v zápasech nespočet. Najednou jsem slyšel, že na mě rozhodčí volá, viděl jsem, že má červenou v ruce. Byl jsem bezradný. Oslabil jsem kluky, bylo mi to líto. Pak mě uklidňovali ,že se to vyřeší, protože to faul nebyl.

Co říkáte na výkon týmu a jak hodnotíte váš výkon?

Byl to od týmu bojovný výkon. V prvním poločase to bylo dobré, snažili jsem se zakládat útoky, spíš to šlo po pravé straně. Moc jsme se do kombinace nedostával. A ten druhý poločas byl hodně o bojovnosti. Baník se ke konci snažil vyrovnat, my se zatáhli. Tak to zpravidla bývá. S výkonem kluků jsem spokojený, opravdu bojovali. Ale já sám se sebou moc spokojený nejsem. Byl to pro nás extrémně důležitý zápas po třech porážkách. O to víc jsme chtěli uspět, zvlášť před domácími fandy a v hrozném počasí. Vyšlo to a jsme moc rádi.

Hráli jste poprvé od začátku vzadu na čtyři. Jaká to byla změna?

Čtyřčlennou obranu jsme hrál v životě hodněkrát. Těšil jsem se na změnu, že je to další možnost tady v Teplicích. Myslím, že výkon obranné čtveřice byl hodně dobrý. Jen škoda obdrženého gólu.

Překvapilo vás, jak to zvládli krajní beci? Hyčka hrál přes nohu, Černý byl na beku snad poprvé v životě.

Oba podali výborný bojovný výkon. Oba to měli těžké, protože Ostrava má rychlé krajní záložníky. Kluci toho proto hodně naběhali. Lojza byl hodně aktivní, dostával se do šancí. David Černý měl hodně vyhraných soubojů, hráli jsme přes něj rozehrávku. Chválím je!



Máte šest bodů po pěti kolech. Je to dobré?

Měli jsme skvělý start, vyhráli jsme v Příbrami. Pak jsme nevyužili s Pardubicemi dobrý první poločas ke vstřelení gólu a v tom druhém už to bylo špatné. Proti Slovácku to byl bojovný výkon, ale nevyšlo nám to střelecky. Na Slavii to bylo už od začátku špatné. Celkově šest bodů bereme.

O co v případu Heidenreich vůbec jde?

David Heidenreich byl při utkání 4. kola na Slavii vyloučený v 19. minutě, když sudí Marek vyhodnotil jeho souboj se slávistou Musou jako nedovolený. Komise rozhodčích rozhodnutí hlavního sudího i VAR, který byl na zápase, posoudila jako chybný. Disciplinární komise ale trest na základě herního řádu zrušit nemohla. FK Teplice se odvolal k dovolací komisi, navrhuje alternativní trest. Celý problém popsal mluvčí klubu Martin Kovařík. „My se odvolali proti tomu, že i na základě výroku komise rozhodčích, která uznala, že neměla být červená, David nemůže hrát. Proti rozhodnutí disciplinárky jsme podali odvolání k odvolací komisi. Ta trest do projednání případu zastavila. Navrhujeme alternativní trest, což je v případě zmaření brankové situace například peněžní trest nebo trénování mládeže. Projednávali jsme to s právníky, kteří herní řád mají do puntíku nastudovaný,“ vylíčil novinářům na tiskové konferenci Kovařík.