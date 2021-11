Situace před utkáním na Slavii připomíná tu, která byla před Spartou. Také nemáte co ztratit, navíc máte k dispozici širší kádr. Ale psychicky jste na tom asi hůř, je to tak?

Kádr máme už lepší, ale bohužel výsledek nepřišel. Doufali jsme, že to zlomíme, ale nepovedlo se.

Bylo to proti Pardubicím o psychice?

Asi ano. Kdybychom měli za sebou dva tři podařené zápasy, tak by to asi dopadlo líp, ale je vidět, že v některých situacích máme svázané nohy a nejde nám to. Psychika hraje velkou roli. Ale nechci říkat, že jsme šli do zápasu odevzdaní, to vůbec. Naopak jsme šli odhodlaní, připravili jsme se na to, doufali jsme, že to zlomíme. Ale zase jsme prohrávali, pak to video… Komise rozhodčích se k tomu vyjádřila, tak asi jo, asi penalty byly. Věřím, že kdyby to bylo jen o gól, tak ten zápas otočíme. Když jsme prohrávali o dva góly, tak už to bylo takový nic moc. Soupeř si zalezl do poctivého bloku, to mu jde. Nakonec jsme to snížili, sahali po bodu. Je to hrozná škoda.

Ta psychika je na hráčích vidět, kazí věci, které jim jindy vycházejí, bojí se něco vymyslet…

Je to tak. Když bych měl mluvit o sobě, tak já to hraju přes nohu. Levou to tam rvu, trénuju to, ale není to moje preferovaná noha. Centry mi občas nesednou. K tomu ta psychika…

Takže jako levák musíte mít na levé straně zaseknout na pravačku…

A tím to zpomalím… Pravačkou centr dám, ale už je to stojatý, kopu to do plný obrany, už to není ono. A když se snažím levou v plným běhu, tak to není ono. Je to moje slabší noha. Tím se na to nechci vymlouvat.

Hra potom trpí, protože do vápna nechodí centry, nevytvoříte tlak na soupeře.

Chybí to, uznávám. Máme tak méně nebezpečných situací.

Na Slavii budete velký outsider, jaký ten zápas bude?

Bude to o odolávání a o tom, jestli se povede nějaký brejk. Slavia má asi větší formu než Sparta, ale stát se může cokoliv.

Bude se hrát s minimálním počtem diváků, jak to zápas ovlivní?

V domácím prostředí je Slavia strašně silná, má fantastické fanoušky. Pro Slavii to bude škoda, ale i pro některé naše kluky, protože takovou atmosféru ještě nezažili. Já ten stadion mám rád a mrzí mě, že lidi nebudou.

Vyhecujete se před prázdnými ochozy méně?

Furt hrajeme proti Slavii, je to jeden z nejlepších klubů. Pro nás to problém nebude. Je ale možné, že soupeři prázdný tribuny nebudou sedět, teď v poháru proti Feyenoordu bylo plno. Ten motor Slavii chybět může.