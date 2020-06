Divácká kapacita pro nedělní duel byla bleskově naplněná, hlad po fotbale je po "koronavirovém půstu" v lázeňském městě nemalý. Tepličtí se ale musí držet kvóty 500 osob na stadionu; po odečtení samotných aktérů zápasu a technického zajištění na samotné fanoušky příliš míst nezbylo.

„Na zápase bude celkem 140 klasických permanentkářů, dalších 30 permanentkářů GOLD, 20 členů Fanklubu FK Teplice a samozřejmě také kluboví partneři,“ líčí mluvčí „sklářů“ Martin Kovařík. Klub nabídl permanentkářům, kterých je více než současná předepsaná divácká kapacita, předprodej místenek na internetu. Zaprášilo se po nich během chvíle, velký zájem byl i o čtvrteční doprodej, do kterého se dostaly místenky díky nevyčerpání kvót pro ligové i klubové partnery.

Od 22. června by na kulturních a sportovních akcí mohlo být po dalším rozvolnění až 1000 osob, což by znovu přineslo navýšení míst pro diváky. "Znamenalo by to, kromě navýšení některý povinných kvót dle manuálu LFA, také dalších několik stovek míst pro permanentkáře FK Teplice. Budeme se snažit našim fanouškům z řad majitelů permanentních vstupenek vždy zpřístunit co nejvíce míst na stadionu, ale vždy to bude záležet také na využití partnerských či mediálních kvót. Vše je popsáno a rozděleno v rozsáhlém manuálu od LFA, kterým se musíme řídit," říká Kovařík.

Není ale vyloučené, že fanoušci budou moct na fotbal dříve. Virolog Rastislav Maďar, který na Ministerstvu zdravotnictví řídí vládní rozvolňování, připustil, že se řeší možnost pustit tisíc fanoušků na jeden sektor. "Zatím nevíme, jestli to vůbec bude platit. Ale mohli bychom pustit po tisícovce vchodem A + B, to je hlavní tribuna; pak take po tisícovce na jižní a východní tribune, něco take do sektoru hostů. Odchody každého sektoru budou zvlášt s rozestupy dva metry. Teď je nám líto, že do hlediště nemůžou všichni, kteří by zápas chtěli vidět, ale musíme se držet vládních nařízení. Snažíme se o co nejspravedlivější systém, proto šly do předprodeje místenky pro naše permanentkáře,“ uzavírá Kovařík.