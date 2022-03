Teplický fotbalista ale upozorňuje, že proti Východočechům to nebude lehká partie. „Nemyslím si, že by se Hradec nějak extra zatáhl. My se musíme snažit mít víc hráčů ve vápně, dávat tam víc balony. Hlavně musíme plnit, co nám řekne trenér. Věřím, že důležitý zápas zvládneme.”

Knapík cítí, že i přes nepříznivou sérii bez výhry jdou Teplice stále nahoru. Cítí i větší konkurenci, což je prý pro tým i pro něho samotného přínosné. „Určitě to tak je. Snažím se makat naplno, přesvědčit trenéra, že bych měl hrát právě já. Samozřejmě, že bych chtěl být v základu jako na podzim. Zkraje jara jsem byl nemocný a ani pak jsem nehrál. Ale naprosto chápu, že se vítězná sestava neměnila. Co se týče toho posunu, tak je to tím, že máme za sebou hodně práce.”

Kanonýr víkendu: Na zápasy ho museli budit, fotbalu moc nedával

Teplicím chvíli trvalo, než se jejich hra začala po změně na postu trenéra lepšit. „Už v prosinci si to sedalo, měli jsme tam dvě výhry. Vysvětlili jsme si, co chceme hrát, jakým způsobem. Od prvního kola to pak šlapalo. Věnujeme se i detailům, třeba se nám povedlo nacvičit několik signálů. Třeba teď v Plzni jsme předvedli jeden hezký, jen škoda, že neskončil brankou,” mrzí Knapíka.

Po duelu s Východočechy následuje reprezentační přestávka. Teplický defenzivní specialista, který ale v dorostu okusil i roli útočníka, absolvuje s „lvíčaty” zápasy v Albánii a Andoře. „Za každou pozvánku do reprezentace jsem rád. Teď mi přišla poněkolikáté za sebou, měl jsem radost. Chceme oba dva zápasy vyhrát, ale nebude to nic lehkého. Albánie je ještě ve hře o druhé místo a Andorra sice nemá ani bod, ale hraje se tam na umělce, to bude specifické. Každopádně tam letíme vyhrát. Sílu na to máme,” tvrdí člen týmu, který je zatím v kvalifikační skupině o Euro 2023 první.

Neuvěřitelné! V Anglii překonali „penaltoví specialisté" Krupku o osm penalt

V listopadu si za jednadvacítku Knapík zahrál v Anglii, kde Česko prohrálo 1:3. Právě ostrovní fotbal má teplický odchovanec rád, ostatně má na něj i postavu. „Odmalička fandím Chelsea. Táta mi ukázal, že za ni hraje Petr Čech, tak jsem jí začal fandit. Byl tam Lampard, Drogba, Terry, byla to jasná volba. Celkově mám Anglii rád. Se školou jsme byli na školním výletě v Londýně, to jsem si užil. Když jsem tam pak byl s fotbalem, tak samozřejmě tolik času na prohlídky nebylo, to je pak úplně jiný program.”

Velký příznivec Chelsea ale nyní trne, slavný klub bude mít po odchodu svého ruského majitele Romana Abramoviče obrovské finanční problémy. „Když jsem to četl poprvé, tak mě to hodně překvapilo, ale chápu, jak s tím zamávala válka. Uvidíme, jak to dopadne. Snažím se situaci sledovat. Chelsea může i spadnout, když nebude mít peníze. Snad to tak nedopadne," doufá 192 centimetrů vysoký Knapík, jehož snem je v budoucnu získat v Anglii angažmá. „To víte, že by mě to lákalo, ale vím, že je to ještě hodně daleko. Musím ještě hodně tvrdě pracovat."