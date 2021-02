Aby byl nováček z Pardubic po polovině soutěže desátý a Teplicím patřilo až čtrnácté místo? Takový pohled na tabulku po polovině soutěže čekal málokdo. V neděli od 14 hodin se oba týmy potkají na Stínadlech.

V úterý "skláři" prohráli v přípravě s béčkem Slavie 3:5. Na snímku v žluto-modrém dresu Mareček. | Foto: FK Teplice/Martin Kovařík

Situace "sklářů" je alarmující, vždyť po Novém roce tým Radima Kučery odehrál tři zápasy, ve kterých získal jen jen jeden bod. V úterý navíc prohrál v přípravném duelu s béčkem Slavie 3:5. Kouč Teplic do něho nasadil zatím naplno nevyužité hráče, kteří tak měli možnost poprat se o základní sestavu pro duel s Východočechy. "Měli se ukázat v co nejlepším světle, ale nebylo tomu tak. Zkomplikovalo mi to výběr základní sestavy," přiznává Kučera.