Nástupce Jaroslava Kubery sledoval atraktivní duel z VIP sektoru se svojí přítelkyní. Po utkání pa napsal na své facebookové stránky komentář k tomu, co během devadesáti minut na zeleném pažitu viděl. „Sice dnes Skláři prohráli se Slavií 1:3, ale snaha se jim upřít nemůže… Na vyrovnaný duel prostě nemáme. Ale čestný a sympatický výkon to z naší strany určitě byl!“

Hanza se překvapivě pustil nejen do hlavního sudího Pechance. „Slavia hrála ve dvanácti (včetně rozhodčího). Na to, že je kvalitou oproti nám na jiné planetě, tak si mohli její hráči nominace na Oscara za herecké výkony odpustit… Fakt to nemají zapotřebí.“