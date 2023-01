Má tento tým větší sílu než ten z minulé sezony?

Malinko jsme se proměnili, ale jsem si jistý, že je natolik dobrý, abychom se baráži vyhnuli.

Kvíz: Kolik poznáte slavných hráčů fotbalových Teplic?

Jste přesvědčený i proto, že se podzim povedl?

Povedl… Máme daleko víc bodů, než jsme měli před rokem v této fázi sezony, ale pořád jsme v tabulce ohroženi baráží. Chtěli bychom v ní být o něco výše. Musíme teď pro to hodně udělat, abychom se rychle vyhnuli bojům o záchranu.

Nikdo v zimě neodešel, to by vám mohlo pomoct. Zůstal i Gning, který hrál na podzim ve famózní formě.

To je naše plus. Věřím, že opravdu zůstane. A také tomu, že bude dál dávat góly a přihrávat na ně.

Konec v Plzni obrečel. Teď hraje za Ledvice, po derby psal sudímu výhrůžky

To by vám pomohlo, protože jeho hra je pro soupeře nepříjemná…

Stoprocentně. Všichni jsme viděli, že má na hřišti nadstandardní věci. Pro náš tým je klíčový.

Vnímáte sázkovky, které vás před sezonou odepisovaly? Teď vás na baráž pasuje deník Sport.

Většinou to, že nás odepisují, slyším jen od vás. Sám to nevyhledávám. Ale neřeším to. Je to názor novinářů, já jim ho neberu. Je to takové střílení od boku, i když občas někoho trefí. Pro nás je to motivace navíc.

Na podzim vás srážely standardky. Zlepší se tato disciplína?

V přípravě to bylo naše velké téma. Nejde jen o samotné standardky, nedařilo se nám i dohrávání těch standardek. Hledali jsme proto různé varianty, jak to vše zlepšit. Hlavně je to ale o naší osobní zodpovědnosti na hřišti, tam to začíná. Když si nebudeme plnit svou práci, tak góly dostávat budeme. Na podzim nás to stálo hodně bodů.

Jarošík před startem ligy: Alfou a omegou bude, jestli zůstane kádr zdravý

První zápas hrajete na Bohemce, jaký je to soupeř na rozjezd?

Já mám Bohemku rád, hraje se mi proti ní dobře, daří se mi. Před rokem jsme s ní načali naši dobrou sérii, tak věřím, že to v neděli zopakujeme,. Ale všichni víme, že už má i technické hráče, že nemá jen bourací styl jako dříve. Prostě chceme bodovat a co nejrychleji se dostat v tabulce do klidných bod.

Trenér Jarošík říkal, že teplická kabina je teď oproti minulosti zdravější. Jak se to projevuje?

Je dobře, že to trenér vnímá, vidí a i veřejně řekne. Já mám názor stejný. Ale zase nechci říct, že to dřív bylo nějak špatné. Je to tím, že jsme se trošku proměnili v kabině, sedli jsme si, podle mě je to přirozený proces. Je tam víc veselejší nálada. Může to být dané i tím, že se nám daří víc, atmosféra už není taková hustá.