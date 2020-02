Jeřábek dostal od Teplic minulý rok několikrát nabídku na prodloužení smlouvy, která mu končí v létě 2020. Neakceptoval ji, žlutomodří ho po konci podzimu přeřadili do třetiligového béčka. To se 26letému fotbalistovi nelíbí, považuje to za určitou formu trestu za svou „neposlušnost“.

Teplice se rozhodly odtajnit, jak to s jeho vyřazením z kádru áčka doopravdy bylo. „Několikrát jsme s ním jednali. Řekli mi, že chce do zahraničí. Odpověděl jsem, že když bude nabídka, tak ho pustíme, že mu nebudeme šlapat po štěstí. Přesto smlouvu neprodloužil,“ začíná s vyprávěním předseda představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer. „Realita je ale jiná. Neměl dlouho žádné nabídky, přesto prodloužit nechtěl. A teď není tajemstvím, že má podepsáno v Jablonci.“

HEJKAL: URAZIL SE

Jeřábek i poté, co několikrát odmítl svou smlouvu prodloužit, dostával od kouče Stanislava Hejkala šanci v základní sestavě Sklářů. „Řekl jsem si, že ho využiji, když bude mít výkonnost. V září se na Slovácku zranil, pak několik kol nemohl hrát. Dal jsem mu šanci s Ostravou, to tvrdil, že utkání odehraje. Hrál, zkazil ho. Po Baníku jsem mu říkal, že jedeme od Boleslavi, že potřebuji, aby hrál, že jsou ta nebezpeční Komličenko a Mešanovič na hrotu. Odpověděl, že nemůže hrát, postavil jsem Knapíka. Pak jsme hráli doma se Zlínem, zase nemohl hrát, zase dostal šanci Knapík. Hrál dobře, dal gól. Pak přišel Michal, že chce hrát proti Plzni, ale já mu řekl, ať se nezlobí, protože Knapík zahrál dobře a zaslouží si místo v sestavě. Myslím, že se Michal urazil,“ soudí Hejkal.

Vedení Teplic se dál snažilo s Jeřábkem podepsat novou smlouvu, dál ale naráželo na hráčův nezájem. „Myslím, že se Michal dostal do spirály manažerů, kteří mu slibovali angažmá v zahraničí. Jedinou nabídku dostal od Jablonce, a to jen proto, že Pelta prodal Břečku,“ kroutí teplický kouč hlavou.

Teplice se snažily Jeřábka prodat během zimní přestávky, nabídka od Jablonce však nebyla podle jejich představ. Fotbalista poté podepsal s celkem z Podještědí smlouvu od léta, kdy bude po skončení své smlouvy volným hráčem.

DO BÉČKA ZA TREST? NE!

To, že by Jeřábka poslalo do béčka za trest, vedení Sklářů odmítá. „Přeci si hráč nemůže říct, že bude hrát do posledního dne smlouvy, přitom má podepsáno jinde, a pak řekne kluci ahoj, já jdu pryč. Trenér tu musí budovat nový tým, zapracovávat nové hráče. Ani by to nebylo férové vůči těm perspektivnějším hráčům, kteří za Teplice chtějí hrát. Ani si nedokážu představit, že by byl v kabině, hráči by ho nebrali, narušoval by ji,“ říká sportovní ředitel Štěpán Vachoušek bez obalu svůj názor.

„Není to žádný trest. To, že je v béčku, je jen vyústění celé situace. Dál má veškeré podmínky, které měl v áčku. Proto si myslíme, že by jeho smlouva měla řádně skončit k datu, které v ní je,“ uzavírá Hynek.