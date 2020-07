Co říkáte na současný vývoj?

Nedokážu říct, jak to celé dopadne, jestli se bude hrát ve středu, nebo jestli se to zase odloží, nebo jestli bude sezona ukončená. Ale bylo odsouhlasené, že se může hrát až do srpna. Čekáme, jak to dopadne, ale pochopitelně se připravujeme tak, že se bude dohrávat. Pro mě je ale už teď ta sezona dlouhá…

Protažení až do srpna by bylo velkou komplikací, že?

Kdy se hrálo do 2. srpna, tak by nový ročník nemohl začít podle plánu 22. srpna. Hráči si musí odpočinout, musí být příprava. Za mě by bylo nejlepší, aby se Karviná otestovala a když to bude v pořádku, tak se dohrají zápasy předposledního kola ve středu a poslední kolo se bude hrát v neděli.

Hraje se už pět týdnů systémem středa – neděle, nebo úterý – sobota. Jak jsou na tom hráči?

Vidím tři věci – únavu, opotřebování a úlevu, protože jsme zachráněni. To se pak regeneruje lépe. Vidím na hráčích chuť, protože se daří. Hrajeme celkem pěkný fotbal, dáváme góly. Pro nás je ten konec škoda. Ale měli jsme takhle začít hrát dříve.

V průběhu ligy se ale objevila celá řada faktorů, které vám nedovolily dnešní fotbal hrát dříve…

Mělo to nějaký svůj vývoj. Ale pořád říkám, že fotbal hrajeme až od chvíle, kdy jsme začali hrát kombinačně odzadu. Dříve jsme tam měli hráče, kteří to nakopávali, teď je tam Lukáš Mareček, který se to snaží odzadu vykombinovat. Tím pádem pak dostává do hry naše kreativní hráče Kučeru, Žitného, Trubače, z čehož profitují útočníci Mareš a Řezníček. Doufám, že jsme našli tu svoji tvář, že si to už sedlo a že příští sezona bude lepší. Teplice nepatří do skupiny o záchranu, musí hrát minimálně skupinu o Evropu.

Pokud se to povede, máte před sebou dva zápasy, které jsou zdánlivě lehké. Ale duely s týmy, které nejsou zachráněné, patří k těm nejošidnějším.

Vůbec nevím, co od toho čekat. V každém případě dáme šanci mladým a perspektivním hráčům, aby si tu ligu zkusili a příští rok nám to ukázali.

V případě neúspěchu by se objevilo mnoho teorií, vždyť fotbalová veřejnosti v podobných případech vždy spekuluje, že něco nebylo fér.

Přesně tak. Kdybychom ztratili body, tak by se říkalo, že jsme to soupeři nechali, že jsme nehráli naplno. Ale to není pravda. Chceme každý zápas vyhrát, to říkám za sebe i za FK Teplice. Ale chci dát šanci mladým. Neudělám změnu na pěti postech, ale pustím do hry jednoho dva mladé.

Co se týče mladíků, tak jestli je v něčem tahle sezona pro klub hodně pozitivní, tak jsou to právě nadějní hráči, kterým jste dával šanci.

Koukal jsem se do dorostu, vzal jsem Emmera na Kypr, dostal šanci v lize. Dále začíná důvěru splácet Žitný, Trubač, hraje Radosta, hrál do zranění Knapík, šanci dostal odchovanec Černý. Je vidět, že mladí odchovanci mají v Teplicích dveře do ligy otevřené.