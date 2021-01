Páteční přípravný duel Teplic s Žižkovem (1:0) naznačil, že "skláři" mají před startem "jarní" části soutěže dobře nakročeno k výraznému zlepšení defenzivní činnosti. "S nově složenou obranou jsem byl spokojený. Soupeře nepustila do šance, to je vždy velmi dobrá vizitka," pochvaloval si trenér FK Teplice Radim Kučera.

Teplice v přípravě porazily Žižkov 1:0 | Foto: FK Teplice/Martin Kovařík

Kouč "žlutomodrých" vsadil na rozestavení 3-5-2, stoperskou trojici tvořili nové tváře Gabriel, Mazuch a Droehnle. "Bylo tam dobré dostupování, dobré přepínání. Jen na začátku to nebylo ono, Viktorka se krosovými přihrávkami za obranu dostávala do překvapivých momentů, ale nic si nevytvořila. Mazuch řídil obranu, byl slyšet, vyzařoval z něj klid, což mužstvu pomáhá. Doufám, že bude opravdu přínosem pro ligu. Droehnle má velmi kvalitní rozehrávku, navíc se mu dařilo zásobovat naše ofenzivní hráče dobrými centry. Jen mě mrzí, že nebyly dotažené do šancí, že jsme z nich nic do brány nedotlačili. Po prostřídání, kdy jsme chtěli dát čuchnout mládí, to bylo kostrbatější, méně kompaktní."