Tomáši, porážka 0:1 ta nejhorší možná, souhlasíte?

Bohužel ano. Moc nás to mrzí. Když už se člověk dostane do semifinále a je krůček od možnosti hrát o pohár, tak prohrát tímto způsobem mrzí. Věděli jsme, že je Plzeň kvalitní, že je favorit. Nechtěli jsme dát kůži zadarmo. Myslím, že se nám to povedlo, i když jsme prohráli.

Moc jste Plzeň nepouštěli do šancí, nedávali jste jí moc prostoru. To byla taktika?

My byli ponaučení z toho minulého zápasu v Plzni, kdy jsme byli hodně aktivní, ale prohráli jsme 0:7. Chtěli jsme hrát poctivě z bloku, ale zároveň i aktivně. Dařilo se nám to, ale Plzeň i tak měla několik tutovek. Grigi nás držel, něco jsme uskákali.

Neříkali jste si, že případné prodloužení by vám vzalo před ligou hodně sil?

Je pravda, že s kluky jsme probírali, že by nebylo dobré hrát v Plzni 120 minut. Ale kdyby to průběh přinesl, tak bychom se o to porvali. Vždyť šlo o semifinále poháru!

Bylo vidět, že usilujete o vyrovnání, že chcete dát gól. Moc tomu nechybělo, v síti málem skončila hlavička Honzy Knapíka.

Je škoda, že to nebyl gól. Přišel tam Grigi, udělal rozruch. Knápa se opřel do balonu hlavou, to on má. Ale brankář mu to chytil. Škoda, měli jsme mít šancí víc. Celkově málo střílíme. Fakt škoda, pak se to může různě tečovat, dorazit. Ale snad i fanoušci mi dají zapravdu, že jsme ostudu neudělali. Teď se těšíme, že přijdou v neděli diváci, že nám pomůžou. Zápas se Zlínem bude důležitější.

V hledišti jich skutečně bude moct pár být. Jaké to bude?

Ještě bych tam nechal otazníček. Doufám, že to nikdo nezmění, že zase neřekne, že to padá. Ne, vážně. Fanoušci jsou alfa a omega fotbalu. Mám zprávy od fanoušků, že se těší. Těšíme se na ně i my. Snad jim po dlouhé době budeme moct ukázat, že jsme fotbal nezapomněli, že umíme vyhrávat.

Vy jste pár zápasů kvůli zranění nehrál. Už jste naprosto fit?

Dostávám se do nějaké kondice. Asi bylo vidět, že na balonu jsem ještě slabší. To bych lhal, kdybych tvrdil opak. Necítím se fotbalově ještě nejlépe. Ale fyzička byla dobrá. S trenérem jsme byli domluvení, že budu v průběhu zápasu střídat. Snad se mi teď zranění budou vyhýbat.

Jak se fotbalista dostává do kondice a vůbec zpět do hry, když se kvůli nahuštěnému programu moc netrénuje?

V tom byl velký problém. Ona sama fyzička za měsíc neodejde, ale odešla mi síla. Je to pak znát při běhání, jakoby ty nohy nebyly moje. Pracuji na tom s trenéry. A nejen já, je nás víc, co jsme popadali. Snad teď týmu pomůžeme na hřišti.